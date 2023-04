Honderd keer zuiniger dan de huidige stadsauto’s op fossiele brandstof? De studenten van het Eco-Runner Team Delft maken het werkelijkheid. Eco-Runner Team Delft, een groep ambitieuze studenten, verlegt de grenzen van duurzame mobiliteit door een extreem efficiënte waterstofauto te ontwerpen, bouwen en promoten. Vorig jaar mochten ze zich al de ontwerpers van ‘s werelds meest efficiënte waterstofauto noemen. Dit jaar leggen ze de lat nog hoger en is er de ambitie om ook een wereldrecord te behalen.

Als veelzijdige energiedrager kan waterstof voor meerdere doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor warmteproductie, algemene energiebron in de industrie en als brandstof. In de Eco-Runner waterstofauto wordt waterstof omgezet in elektrische energie. Hierbij ontstaat alleen waterdamp en warmte. Met name in de transportsector leveren elektrische motoren op een accu tot nu toe onvoldoende bereik en belasten ze door het opladen het al overvolle energienetwerk. Er wordt dus volop gekeken naar waterstof als een alternatieve schone en duurzame brandstof. Waar de Eco-Runner in uitblinkt is het efficiëntieniveau van het ontwerp, dit behalen ze door de technische grenzen op te zoeken met bijvoorbeeld het gewicht en de aerodynamische vorm van de auto.

Het Eco-Runner Team Delft is een jaarlijks terugkerend project, waarin een team van 24 studenten van verschillende faculteiten binnen een jaar een compleet nieuwe en efficiënte waterstof aangedreven auto ontwerpen en ontwikkelen. Voortbouwend op het succes van het team van vorig jaar, dat een uitzonderlijke efficiëntie bereikte, stelt het team ambitieuze doelen voor het huidige jaar. Zo willen ze de auto van vorig jaar verbeteren door er een lange afstand mee af te leggen. Het hoofddoel van het team van 2022-2023 is om officieel het wereldrecord te verbreken voor de langste afstand ooit gereden door een waterstofauto zonder te tanken.

Het verschil met vorig jaar is dat hier een robuustere auto voor nodig is. De auto gaat dit jaar namelijk een afstand van ruim 2056 kilometer afleggen, waarbij materiaalmoeheid op kan treden, dus de stevigheid is significant verbeterd. De nieuwe vorm van de auto is ontworpen om optimaal te kunnen presteren tijdens de wereldrecordpoging waarbij een zo laag mogelijke luchtweerstand essentieel is. Kortom, de studenten zijn druk bezig geweest met het vinden van een balans tussen de efficiëntie en robuustheid.

Ondertussen is de auto bijna klaar en werken de studenten elke dag hard vanuit de Dream Hall, een speciaal ingerichte locatie op de campus van de Technische Universiteit Delft. De auto wordt op 2 mei 2023 onthuld tijdens de Car Reveal die voor het publiek toegankelijk is. In juni vindt de wereldrecordpoging plaats. Het team brengt regelmatig een podcast uit, genaamd ‘De Waterstofpodcast’, waarin het belang van duurzaamheid en waterstof wordt besproken. Zo wil het Eco-Runner Team Delft bijdragen aan een duurzamere toekomst.