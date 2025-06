Hoe voeden we een groeiende wereldbevolking op een duurzame en verantwoorde manier? Het Belgische KRIKET vond het antwoord in krekels. De insecten zijn rijk aan eiwitten, vitaminen, mineralen en hebben een uitzonderlijk lage klimaatimpact. Broer en zus Michiel en Anneleen Van Meervenne maken de krekels toegankelijk in smaakvolle mueslirepen, proteïnerepen en granola’s. Na succes in België zijn de producten nu ook in Nederland verkrijgbaar. Het B Corp gecertificeerde KRIKET start deze week een crowdfundingcampagne via Broccoli om hun aanwezigheid in de Benelux te verankeren en verder uit te breiden naar het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Superfood in poedervorm

Insecten zijn met hun hoge voedingswaarde en lage klimaatimpact niet alleen een onmisbare schakel in de eiwittransitie, maar worden ook geroemd omdat ze de druk op landbouw en visserij verlichten. Supervoedzaam én enorm duurzaam, maar waarom liggen de schappen dan nog niet vol? Het liet Michiel van Meervenne niet los na een bezoek aan een Brusselse krekelboerderij als voedingsjournalist. Hij gooide het roer om en lanceerde in 2018 de eerste Belgische mueslireep van KRIKET met krekelpoeder van lokale bodem. De krekels in alle KRIKET-producten komen sinds kort alleen nog uit Nederland.

“Krekels zijn een echte superfood, maar veel mensen ervaren in eerste instantie even een drempel bij het idee. Wij besloten ze daarom onherkenbaar te maken en te verwerken tot poeder in onze mueslirepen, proteïnerepen en granola’s. Natuurlijk zijn de duurzame en gezonde eigenschappen en het verhaal belangrijk, maar uiteindelijk is het de smaak die mensen overtuigt. Die zachte, nootachtige smaak staat bij ons centraal”, aldus oprichter Michiel.

Eiwitbommetjes en klimaathelden

Krekels combineren de voedingswaarde van vlees met de klimaatimpact van plantaardige voeding. Ze bevatten maar liefst 65 gram eiwit per 100 gram — ruim twee keer zoveel als rundvlees — en tot zeven keer meer vitamine B12 dan zalm. Daarnaast zijn ze rijk aan essentiële voedingsstoffen zoals ijzer, zink, calcium, omega 3 en vezels. Hun ecologische voetafdruk is ook ongekend laag: per kilo produceren krekels slechts 3,37 gram CO₂, ruim 300 keer minder dan varkens en 845 keer minder dan runderen. Daarnaast verbruiken ze 214 keer minder water dan soja, zetten voer super-efficiënt om in lichaamsgewicht en van een krekel is 80% eetbaar, tegenover slechts 40% van een rund. Als alleseters kunnen ze bovendien prima gevoed worden met reststromen uit de voedingsindustrie.

Van lokale boerderij naar Europese rekken

Sinds de lancering in 2018 vond KRIKET zijn weg naar meer dan 1.800 verkooppunten in België en Nederland: van Colruyt, Delhaize en Carrefour tot tankstations, bedrijfsrestaurants en snackautomaten. In Nederland zijn de producten te vinden bij Holland & Barrett en Bever. Om de volgende stap te zetten lanceert KRIKET deze maand een crowdfundingcampagne via het investeringsplatform Broccoli. Doel: €350.000 ophalen om de aanwezigheid in Nederland en België te versterken en de stap te maken naar grotere markten als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.