Het is weer bijna het einde van het jaar. Tijd om de balans op te maken wat het meest gelezen nieuws is op het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl). Het meest gelezen nieuwsbericht in 2024 is het nieuwsbericht over de introductie van de Water Accu door Solyx om zonne-energie betaalbaar op te slaan in warm water. Dit nieuwsbericht werd meer dan 30.000 keer gelezen. Op plaats 2 staat het bericht over de introductie van de ‘‘Verspil Mij Niet groente- en fruittas’ door Lidl. McDonald’s staat op plaats 3 met de uitbreiding van het Meatless-assortiment verder uit met vier producten.

De Top 10 meest gelezen nieuwsberichten van 2023

Bij opslag van zonne-energie in woonhuizen wordt meestal gedacht aan thuisbatterijen. Een mooie technologie, maar erg duur. Startup Solyx introduceert de Water Accu, om zonne-energie betaalbaar op te slaan in warm water. De Water Accu bestaat uit het product van Solyx Energy, en een gewone elektrische boiler. Bijkomend voordeel: het bespaart huishoudens gas!

Lidl heeft al 31% minder voedsel verspild en breidt vanaf vandaag haar ‘Verspil Mij Niet’ concept verder uit op weg naar haar doel om 50% minder voedsel te verspillen in 2030 (ten aanzien van 2018). In alle 440 Lidl filialen biedt de supermarkt haar klanten de nieuwe ‘Verspil Mij Niet’ groente- en fruittas aan om voedselverspilling tegen te gaan. In de tas zit verse groente en fruit dat niet meer verkocht kan worden, maar wel geschikt is voor consumptie. De tas is voor € 3,- verkrijgbaar op de groente en fruit afdeling en bevat gemiddeld zo’n 4 kg aan groente en fruit. Het verminderen van voedselverspilling is één van de belangrijkste aandachtspunten om klimaatverandering tegen te gaan. Een derde van het wereldwijde geproduceerde voedsel wordt nu verspild.

Vanaf vandaag, dinsdag 5 september, breidt McDonald’s haar assortiment uit met vier nieuwe Meatless opties: de McPlant Steakhouse, Veggie Nuggets, Meatless McKroket gemaakt van jackfruit en de Veggie Chicken Honey Mustard Salad. Met de vier nieuwe Meatless introducties, biedt McDonald’s gasten nog meer variatie aan op de menukaart. De Meatless McKroket vervangt tijdelijk de gewone McKroket, de McPlant Steakhouse is tijdelijk verkrijgbaar naast de reguliere McPlant™. De andere twee Meatless producten zijn een vaste toevoeging aan het menu.

Geld verdienen met een slim batterijsysteem. Volgens veehouder Herbert Stamsnijder is dat geen toekomst meer, het is de realiteit van de dag. Met de installatie van een slim batterijsysteem is de boer sinds augustus 2023 actief als ondersteuner van het energienet, door te handelen op de onbalansmarkt.

Moeten we korte vluchten verbieden en internationaal treinverkeer verbeteren? Of moeten we nieuwe spullen duurder maken en het repareren van spullen goedkoper? Moet Nederland waterstof kopen uit het buitenland? Of juist kleine kerncentrales hier bouwen? In de Klimaatraadpleging 2023 dachten meer dan 11.000 Nederlanders mee over deze onderwerpen. De Nationale Klimaatraadpleging is een bevolkingsonderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Populytics en de TU Delft. Een panel werd gevraagd naar welke keuzes de overheid moet maken om in 2050 klimaatneutraal te zijn. In de uitgebreide online vragenlijst komen vragen aan bod over het klimaat- en het energiebeleid.

EcoFlow creëert innovatieve stroomoplossingen waarmee individuen, gezinnen en de samenleving een nieuwe wereld van energie kunnen voorzien. Vandaag zet het bedrijf een stap voorwaarts in zijn streven om iedereen te voorzien van “The Power of Home”, door op EES 2023 de EcoFlow PowerOcean te lanceren. Deze hoogwaardige driefasige thuisoplossing op zonne-energie heeft een flexibele investering vooraf, uitstekende veiligheidsbescherming, robuuste back-up stroom en slimme besturing, en is ontworpen om netstroom onafhankelijkheid voor het hele huis te bereiken.

Lenten Scheepvaart gaat de boeken in als de eigenaar van het allereerste nieuwbouw binnenvaartschip op waterstof ter wereld. De rederij zet hiermee een nieuwe standaard. Een belangrijke stap naar zero-emission transport over de Nederlandse binnenwateren. Het Waterstof Elektrisch Vrachtschip Antonie (WEVA) is gerealiseerd door Concordia Damen. Op maandag 23 oktober was de technische proefvaart, waarbij het schip door Lloyd’s Register werd gekeurd en een voorlopig certificaat ontving om in gebruik te worden genomen. Op dinsdag 14 november bezocht Zijne Majesteit de Koning de Antonie in Duisburg. De Koning deed dit in het kader van een van een informatieve en economische waterstofmissie naar Duitsland en liet zich onder meer informeren over/door waterstof gerelateerde organisaties in Noordrijn-Westfalen en het RH2INE-netwerk.

Michelin heeft vandaag de selectie van de MICHELIN Gids Nederland 2023 voorgesteld in het Amsterdamse DeLaMar Theater. Deze selectie omvat 504 restaurants, waaronder 125 restaurants bekroond met ten minste één MICHELIN Ster en 98 Bib Gourmand restaurants. De selectie van dit jaar wordt verrijkt met 1 zaak bekroond met twee Sterren, 17 restaurants met een Ster, 4 Groene Sterren en 8 Bib Gourmand restaurants. In totaal telt Nederland vandaag 15 groene MICHELIN sterren. De groene MICHELIN ster onderscheidt chefs die zich inzetten voor een duurzame toekomst. Er zijn geen restaurants die hun groene ster verloren.

De uitingen “palmolievrij” en “palmolievrije producten” in relatie tot de hazelnootpasta van The Flower Farm gedaan via posts op Instagram, waarbij wordt gewezen op het “duurzame karakter” van de producten van The Flower Farm, zijn in strijd met de Code voor Duurzaamheidsclaims. Met dit oordeel kwam het College van Beroep van de Stichting Reclamecode vorige week naar aanleiding van een klacht die werd ingediend door medeoprichter van De Reclamejagers, Lenneke van Gaal.

Hoe kan de jeugd een bijdrage leveren aan een betekeniseconomie? In zijn eerste kinderboek ‘De Regenmaker’ laat Kees Klomp, lector Betekenisvolle Economie aan Hogeschool Rotterdam, zien dat je als individu óók het verschil kunt maken in onze maatschappij. Op zondag 21 mei – aan de vooravond van de Internationale Dag van de Biodiversiteit – presenteerde Klomp zijn boek tijdens het minifestival ‘De kracht van het kleine’, een exclusief biodiversiteitsfeest voor ruim 250 kinderen, ouders en leerkrachten in Kinepolis Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens het festival wordt een film getoond waarin betekenisvolle Nederlanders, zoals Jan Terlouw, Sacha de Boer en Veldhuis & Kemper, uit het boek voorlezen. Dankzij een crowdfunding-actie is een eerste opgave van 20.000 exemplaren gedrukt, die vanaf vandaag op basisscholen worden verspreid. De ambitie is om op termijn alle basisscholen te voorzien van gratis voorleesexemplaren.

Veel gelezen blogs

De top 3 van meest gelezen blogs/interviews op de portal zijn:

Deze prikkelende blog van Wouter van Dieren werd maar liefst meer dan 13.500 keer gelezen. Hij legt hierin uit waarom hij niet op de uitnodiging van Extinction Rebellion is ingegaan om bij de demonstratie bij de A12 in Den Haag te komen spreken.

Werken aan duurzaamheid is een proces van vallen, opstaan maar bovenal samenwerken. Elk initiatief is er een, maar om echt impact te maken moet je samen optrekken. Zelfs, misschien wel juist, met concurrenten. Dit is dan ook de reden dat buitenwinkel Bever 100 experts uit het bedrijfsleven en de politiek, retailers, ontwerpers, afvalverwerkers en gedragspsychologen heeft uitgenodigd om op 16 november elkaar te inspireren en over te gaan tot actie om de afvalberg daadwerkelijk te verkleinen. In aanloop naar het Samen tegen de afvalberg-event sprak Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen met een aantal van de sprekers. Wat is hun duurzame bijdrage? Wat drijft hen? Wat zijn de belangrijkste obstakels die ze hebben overwonnen, en welke concrete stappen of maatregelen zouden volgens hen snel en efficiënt kunnen worden geïmplementeerd? In dit artikel deelt Roeland Vervloet, sustainability-expert bij Decathlon, zijn kennis en ervaring.

Huizenverduurzamer evoyo, voorheen econic, heeft 20 oktober jongstleden faillissement aangevraagd. Exclusief op Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen doet oprichter Joris Jonker eenmaal zijn verhaal. Een gesprek over een ambitieuze groeistrategie, een passie om de energietransitie te versnellen en marktomstandigheden.