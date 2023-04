Hellendoornse Dauwpop festival zet een verdere stap richting verduurzaming en gaat als eerste grootschalig muziekfestival in Nederland 100% plasticvrije, papieren bekers gebruiken tijdens de 27e editie op 2 en 3 juni 2023.

Geen plastic bekers op Dauwpop

De toonaangevende drinkbeker die Dauwpop gaat gebruiken is 100% plasticvrij, gemaakt van papier en voorzien van een waterdichte vernislaag van berkenhars. De beker kan als oud papier worden verwerkt en daarmee worden hergebruikt. De papieren beker is sterker dan die van plastic, is makkelijker af te breken en draagt bij aan ons streven om alle plastic voor eenmalig gebruik uit de catering te verwijderen en onze CO2-impact verder te verbeteren.

“Als organisatie hebben we vorig jaar een kleine pilot gedraaid op ons festival, waarbij de reacties heel positief waren. Het drinkt lekkerder, het bier blijft langer koel en je krijgt er ook nog eens een fatsoenlijk slok bier uit’’, aldus Rob Telgenkamp, festivaldirecteur Dauwpop. Met de keuze van de papieren beker loopt Dauwpop vooruit op nieuwe Europese wetgeving die in 2024 van kracht gaat. Vanaf 1 januari 2024 mogen festivals geen plastic wegwerpbekers en -voedselverpakkingen meer aanbieden. Ook voldoet Dauwpop hiermee aan de Single Use Plastics-richtlijn van de Europese Unie om een duurzamere alternatief voor Single-Use-Kunststof producten te kiezen.

Duurzaam afvalstroom, ‘Wees geen eikel, recycle’

Om zo veel mogelijk bekers direct terug te krijgen en het festivalterrein schoon te houden, zijn diverse creatieve inzamel mogelijkheden bedacht. De bekers zullen op het gehele festivalterrein via speciale inzamelpunten op dezelfde manier worden ingezameld als hun plastic voorganger en zullen via onze bekende afvalstromen naar buiten gaan om gerecycled te worden.

Verder geeft de papieren beker vergaande communicatiemogelijkheden met de festivalbezoeker, met onder andere de slogan ‘wees geen eikel, recycle’ vraagt de organisatie, op een creatieve manier, om na te denken over duurzaamheid. Door middel van een speciale QR-code kunnen bezoekers de reis van hun beker en haar bijdrage aan het milieu terug lezen op een daarvoor ontwikkelde pagina. Daarnaast kan de bezoeker bij inlevering van 20 bekers kiezen voor een gratis drankmunt.