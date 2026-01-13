DAF breidt zijn succesvolle reeks elektrische voertuigen uit met de XG en XG+ Electric. Zij delen het DNA met de XD en XF Electric, die zijn uitgeroepen tot ‘International Truck of the Year 2026’ vanwege hun verfijnde aandrijflijnen, de voordelen van de LFP-batterijtechnologie en het superieure rijcomfort. De nieuwe XG en XG+ Electric voegen daar de ruimste cabines op de markt aan toe.

Het aanbod volledig elektrische trucks van DAF biedt voor elke toepassing een voertuig op maat. Het programma begint bij de 12, 16 en 19 tons XB Electric voor stedelijke distributie en omvat verder de XD Electric voor stedelijke en (boven)regionale distributie en de XF Electric voor de langere afstand. De nieuwe DAF XG en XG+ Electric vormen op het gebied van chauffeurscomfort de overtreffende trap. Hun cabines zijn 33 centimeter langer dan van de al ruime XF en samen met de extra hoogte, leidt dat tot een ongeëvenaard grote werk-, woon- en slaapruimte met totale volumes tot maar liefst 12,5 m3 en stahoogtes tot 2,20 meter. In de XG en XG+ zijn de bedden over de volle lengte zelfs 80 centimeter breed. Meer comfort is op de markt niet beschikbaar.

Krachtige en verfijnde aandrijflijn

De XG en XG+ Electric worden uitgerust met de meest krachtige PACCAR EX‑D2 elektromotor met vermogens van 270 tot 350 kW (370 tot 480 pk) en een koppel van 2.400 Nm. De compacte aandrijfunit bestaat uit twee afzonderlijke elektromotoren, gecombineerd met een geïntegreerde transmissie met drie versnellingen. Die schakelt onmerkbaar en dat draagt bij aan een geweldig comfort.

Modulaire batterijopbouw voor maximale flexibiliteit

De DAF XG en XG+ Electric kunnen worden uitgerust met 3 tot 5 batterijpakketten, die modulair aan het chassis kunnen worden geplaatst, rekening houdend met inzet en opbouw. Bij de keuze voor 5 batterijpakketten zijn meer dan 500 ‘zero emission’ kilometers op één batterijlading mogelijk. Met een optimale voertuig- en oplaadplanning kunnen de XG en XG+ Electric tot meer dan 1.000 volledig elektrische kilometers per dag afleggen, wat ze ook zeer geschikt maakt voor internationale toepassingen.

Dit indrukwekkende bereik is te danken aan de zeer efficiënte PACCAR EX-D2 aandrijflijn. Ook DAF’s slimme batterijmanagementsysteem en het aerodynamische design van de trucks spelen daar een belangrijke rol bij. Het taps toelopende ontwerp van de bijna naadloze cabine met de afgeronde voorruit, zorgt voor een extreem gunstige luchtweerstand. Daar dragen onder andere ook de sideskirts, spoilers en fenders aan bij, evenals de digitale camera’s, die de traditionele spiegels vervangen.

Duurzaam én lange levensduur



Net als op de overige volledige batterij-elektrische voertuigen, past DAF op de XG en XG+ Electric de nieuwste generatie LFP‑batterijen toe, waarop 8 jaar garantie gegeven wordt. De batterijen zijn vrij van kobalt en nikkel, kennen een hoge thermische stabiliteit en kunnen dagelijks tot 100% worden opgeladen zonder dat dit van invloed is op de levensduur. Een batterij-opstelling met drie pakketten kan in iets meer dan 45 minuten van 10 tot 80% worden opgeladen.

Totaalpakket aan ondersteunende services

Vanzelfsprekend ondersteunt DAF de inzet van ook de nieuwe DAF XG en XG+ Electric met een totaalpakket aan services. Dit omvat onder meer de slimme laadpalen en energie-opslagsystemen van PACCAR Power Solutions, onderhoudscontracten ‘op maat’ van DAF MultiSupport, specifieke online fleet-management-diensten van PACCAR Connect en flexibele financieringsvormen via PACCAR Financial.

De nieuwe DAF XG en XG+ Electric zijn leverbaar als 4×2 trekker en daarnaast als 6×2 bakwagen met gestuurde naloopas. Welke asconfiguratie er ook gekozen wordt, de nieuwe uitvoeringen combineren de ultieme elektrische aandrijving met de grootste interieurruimte en het beste comfort dat een chauffeur zich kan wensen.