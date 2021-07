Coolbrook verduurzaamt de Nederlandse petrochemische industrie met innovatieve pilot

Het Fins-Nederlandse Coolbrook heeft ruim 5,5 miljoen euro subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontvangen voor verdere ontwikkeling van hun elektrisch aangedreven naftakraker op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Coolbrook werkt al langer aan de ontwikkeling van een duurzame naftakraker, die door middel van een petrochemisch proces de grondstoffen levert voor kunststoffen (plastics) als polyetheen en polypropeen. De energie die daarvoor nodig is wordt nu veelal nog opgewekt met fossiele energiebronnen. De innovatieve Rotor Dynamische Reactor-technologie (RDR) van Coolbrook brengt daar echter radicaal verandering in en reduceert de CO2-uitstoot van dit proces volledig bij gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Met de introductie en ontwikkeling van RDR-technologie laat Coolbrook zien een serieuze bijdrage te willen leveren aan de verduurzaming van de petrochemische industrie in Nederland. De recent door de Europese Commissie aangekondigde ‘Fit for 55’ wetgeving en de aangescherpte doelen van het Nederlandse Klimaatakkoord maken de urgentie hiervan alleen maar groter. Coolbrook ziet de subsidie van de Nederlandse regering aan de pilot in Geleen met de RDR-reactor dan ook als een belangrijke steun in de rug.

De basis voor de RDR-technologie is gelegd door de ingenieurs van Coolbrook in samenwerking met de universiteiten van Oxford, Cambridge, en Gent alsmede met Neste Engineering, Mitsubishi Heavy Industries en Schmidtsche Schack. Het van oorsprong van Finse bedrijf Coolbrook is sinds begin 2020 actief in Nederland in Geleen. Na jarenlang onderzoek gedaan te hebben is RDR-technologie nu gereed om grootschalig getest te worden op de Brightlands Chemelot Campus. Dit is het voorportaal van grootschalige toepassing, en daarmee verduurzaming, van de petrochemische industrie in Nederland én Europa.

Ilpo Kuokkanen, oprichter en Executive Chairman van Coolbrook: “Ik ben de Nederlandse regering erkentelijk voor het feit dat zij de meerwaarde van deze innovatieve techniek omarmt en verdere ontwikkeling door middel van een omvangrijke subsidie mogelijk maakt. Als de EU, nationale overheden en de grote oliebedrijven een significante bijdrage willen leveren aan verduurzaming van de petrochemische industrie, is binnen twee jaar onze RDR-technologie in staat om een einde te maken aan de nu nog zeer intensieve en sterk vervuilende industriële processen.”

De introductie van de RDR-reactor vormt een fundamentele verandering in het kraken van nafta. Een traditionele kraker verwarmt nafta via de wanden van de reactor. Om die reden is het noodzakelijk dat de hele reactor verwarmd is, wat zeer energie-intensief is. De RDR-technologie zoals ontwikkeld door

Coolbrook verwarmt nafta uitsluitend door middel van de bewegingen van een rotor, die de nafta in de reactor versnelt tot boven de geluidssnelheid. De schokgolf die vervolgens ontstaat, zorgt voor de omzet van de kinetische energie in warmte wat het uiteindelijke kraken mogelijk maakt. Naast het feit dat deze innovatieve technologie tot 20% meer ethyleenopbrengst levert dan een traditionele kraker, is de bijdrage aan de energietransitie en verduurzaming van de traditionele industrie en productie van plastic nog veel belangrijker. Implementatie van de RDR-technologie leidt tot een volledige reductie van CO2-uitstoot, 30% reductie van energieverbruik en daarmee 60% meer winst.

Bert Kip, CEO van Brightlands Chemelot Campus: “De unieke technologie van Coolbrook levert een geweldige bijdrage aan de toekomst van elektrisch kraken, en daarmee aan de campus als locatie bij uitstek voor duurzame innovatie.”

Eric Appelman, CTO van Brightlands Chemelot Campus: “Coolbrook heeft een absoluut unieke manier om mechanische energie om te zetten in thermische energie, waardoor het mogelijk wordt de temperaturen te bereiken die nodig zijn voor het grootste chemische proces ter wereld, het stoomkraken. Het grote voordeel is dat dit heel goed kan met elektriciteit, die zoveel als mogelijk hernieuwbaar moet zijn. Andere voordelen zijn een waardevollere productmix en een veel beter vermogen om in te spelen op fluctuerende energievoorziening. We zijn ontzettend trots dat deze disruptieve technologie en dit geweldige team zich op Brightlands Chemelot Campus zullen vestigen om deze innovatie naar semi-industriële schaal te brengen.”

Op dit moment voert Coolbrook al gesprekken met diverse grote oliebedrijven die gebruik willen maken van de RDR-technologie. Nadere details verwacht Coolbrook op korte termijn bekend te kunnen maken.