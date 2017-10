Chocoa 2018 in teken van integrale duurzaamheid in de cacaoketen

Chocoa 2018 (21 t/m 25 februari 2018), staat dit keer in het teken van integrale duurzaamheid in de cacaoketen. Dit gaat verder dan de duurzame productie van cacao door de cacaoboeren omdat ook wordt gelet op wat er verder in de keten gebeurt, zoals het vervoer van de cacaobonen naar de haven. Uit de hele wereld komen cacaoboeren, handelaren, verwerkers, chocolademakers en consumenten samen in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Chocoa vindt plaats voor het zesde jaar op rij en trok in voorgaande jaren zo’n 25.000 bezoekers.

Chocoa biedt een cacao-vakbeurs, een congres over verduurzaming van de keten en een consumentendebat over duurzame chocolade. Daarnaast ook seminars over zelf chocolade maken en een chocoladefestival voor de consument waar veel geproefd kan worden. Deelnemers worden meegenomen in de keten van cacao tot chocolade.

100% duurzame chocolade in 2025

De Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven hebben zich gecommitteerd aan 100 procent duurzame chocoladeconsumptie vanaf 2025. Momenteel is dat ruim 50%. Tijdens het congres en de seminars van Chocoa 2018 komt aan bod wat er moet gebeuren om het doel te bereiken.

“Als we willen blijven genieten van chocolade is het belangrijk dat cacao duurzaam geproduceerd wordt. Er is veel aandacht voor de grootste problemen bij de cacao productie: het inkomen van de boeren, kinderarbeid en ontbossing. Maar dat is niet voldoende. De rest van de keten moet ook duurzaam worden. Daarom wordt duurzaamheid tijdens het Chocoa-congres breder benaderd met aandacht voor het vergroten van de economische onafhankelijkheid van boeren, CO2 voetafdruk van chocolade en meer”, zegt mede-initiatiefnemer van Chocoa, Jack Steijn.