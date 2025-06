Het Brunel Solar Team viert dit jaar haar 25-jarig jubileum en bekroont dit met een toevoeging aan attractiepark Madurodam. Nuna 11S, de auto die op zonne-energie rijdt, krijgt een prominente plek in het park. Het initiatief onderstreept de gezamenlijke ambitie om Nederlandse innovatie zichtbaar én voelbaar te maken. Met deze toevoeging bundelen Madurodam en Brunel Solar Team hun krachten om jonge bezoekers te inspireren en te enthousiasmeren voor duurzame technologie.

De zonneauto die in het park staat, heeft een rijke geschiedenis. Zo reed Nuna 11 in 2021 mee in de Moroccan Solar Challenge en behaalde daar de derde plaats. Een jaar later won het team, met de doorontwikkelde Nuna 11S, de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika. Wethouder Arjen Kapteijns, van de gemeente Den Haag (Mobiliteit, Energietransitie en Grondstoffen), onthulde officieel de zonneauto in Madurodam. “We mogen als Den Haag trots zijn dat Nuna 11S een plekje krijgt in het park. Zo laten we bezoekers, en vooral de kinderen, zien wat je met schone en duurzame energie kan doen”, aldus de wethouder. “In de energietransitie zullen toekomstige generaties afhankelijker worden van zonne-energie en de techniek die daarbij hoort. Hoe eerder je als kind de mogelijkheden ziet, hoe groter de kans dat je denkt: daar wil ik iets mee doen als ik groot ben!”

Samenwerken

De samenwerking met Madurodam kwam mede tot stand door Lucas Franzen, die in 2022 als student Industrieel Ontwerpen meewerkte aan de Nuna 11S. Hij ontwikkelde het interactieve concept voor in het park. “Bezoekers kunnen straks zelf een miniatuurauto aansturen met zonne-energie”, vertelt hij. “Hoe beter je het zonnepaneel naar de zon richt, hoe sneller de auto gaat rijden. We verwachten dit interactieve element na de zomer af te hebben. Ik ben vooral benieuwd naar de reacties. Het mooist lijkt me straks om te zien hoe jonge bezoekers spelenderwijs begrijpen wat zonne-energie kan doen.”

Nederlandse innovatie

Madurodam is trots op de samenwerking met het studententeam van de TU Delft en grijpt het jubileumjaar aan om, via een winnende Nederlandse zonneauto, te laten zien hoe goed we in Nederland zijn in het bouwen van zonneauto’s. “Het Brunel Solar Team probeert steeds weer met slimme innovaties de grenzen van zonne-energie en mobiliteit te verleggen. Dat is een geweldig verhaal waar we onze bezoekers mee kunnen inspireren én waarmee we laten zien hoe belangrijk duurzame technologieën zijn,” zegt Yvette Nieboer, woordvoerder van Madurodam. De zonneauto staat op de plek waar vroeger een gasinstallatie van de NAM stond. “Een logische keuze: gaswinning maakt plaats voor duurzame technologie. We vinden het belangrijk dat Madurodam meebeweegt met de energietransitie die in Nederland volop bezig is.”

Elias Wawoe, teamleider van het huidige team, vult aan: “Met bijna een half miljoen bezoekers per jaar in Madurodam, waarvan veel gezinnen met kinderen, bereiken we een belangrijke doelgroep die we willen inspireren. In een tijd waarin technische specialisten hard nodig zijn, hopen we dat dit leidt tot meer enthousiasme voor technologie.” Wawoe kent Madurodam nog uit zijn middelbareschooltijd, toen hij actief was als ‘wethouder’. “Het is bijzonder om juist in Madurodam een van onze winnende zonneauto’s terug te zien. Dat we als team nu iets kunnen bijdragen aan dit park, maakt me extra trots.”

Over het Brunel Solar Team

Het Brunel Solar Team is een team van Delftse studenten dat elk jaar een nieuwe zonneauto bouwt. Om het jaar neemt het team deel aan de Bridgestone World Solar Challenge, het wereldkampioenschap zonneracen in Australië. In de tussenliggende jaren doet het team mee aan de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika. Meer dan een jaar lang zetten de studenten alles opzij om aan hun zonneauto te werken. Het team combineert innovatie, duurzaamheid en teamwork en wil met zijn zonneauto’s bijdragen aan een toekomst vol schone mobiliteit.

Foto door: Arman van Dijk