Boels Rental voegt als eerste verhuurbedrijf in Nederland de JCB 3tons dumper op accu toe aan het assortiment. Met de toevoeging van acht exemplaren maakt Boels emissieloos en geluidsarm werken nu ook mogelijk voor zwaar grond- en groenwerk. Met een laadbak van 1.6m3 en drie ton aan laadvermogen, is deze 3-tons dumper een oplossing voor projecten met strenge eisen op het gebied van emissie en geluid, zonder in te leveren op prestaties.

Inspelen op klantbehoefte

De keuze voor deze investering is rechtstreeks ingegeven door de praktijk. Klanten gaven aan behoefte te hebben aan krachtiger elektrisch materieel voor zwaardere klussen. Na een uitgebreide test op prestaties, inzetbaarheid en betrouwbaarheid, heeft Boels de 3-tons dumper van fabrikant JCB in gebruik genomen. Zo is er nu ook in het zwaardere segment een volledig elektrisch alternatief beschikbaar. “Met deze 3-tons accudumper verlagen we de drempel voor emissieloos werken in het zwaardere segment,” aldus Michael Limpens, Fleet Manager Nederland bij Boels. “Klanten hoeven niet langer te kiezen tussen duurzaamheid en productiviteit: ze krijgen beide.”

Stiller en emissieloos werken

In prestaties doet de elektrische dumper niet onder voor een vergelijkbare dieselmachine. De bouw en bediening zijn nagenoeg identiek, waardoor machinisten snel vertrouwd raken met de wendbaarheid, tractie en bedieningslogica. Ook heeft de machine een eigen gewicht van 2390 kg waardoor deze ook op een transporter (aanhangwagen) achter een werkbus vervoerd kan worden. Het grote verschil is dat de accudumper aanzienlijk stiller is en geen CO₂ uitstoot. Dat maakt de machine bij uitstek geschikt voor werkzaamheden in (binnen)stedelijke gebieden, voor projecten met strenge emissie-eisen en op locaties waar geluidsbeperking belangrijk is.

Regelmatig bijladen optimaliseert gebruik

Om de accudumper optimaal in te zetten, adviseert Boels om de machine regelmatig bij te laden. “De machine is uitgerust met een lithiumaccu die het best presteert wanneer hij tussentijds wordt bijgeladen. Dit ‘opportunistisch laden’ spreidt de stroomvraag, houdt de accu in goede conditie en zorgt ervoor dat de machine langer inzetbaar blijft gedurende de werkdag”, zegt Michael.