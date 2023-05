Vandaag maken SaaS-Ontwikkelaar JIBE Company en emissievrije stadslogistiek expert Bluekens EV, onderdeel van de Bluekens groep, bekend dat zij nauw zullen gaan samenwerken aan het optimaliseren van zakelijke laadinfrastructuur met behulp van ChargeBroker. Hiermee kun je laadinfra op afstand uitlezen en aansturen. Dat maakt problemen oplossen makkelijker en het maakt smart charging mogelijk. Ongeacht de netaanbieder of laadpaal. Dit biedt naast efficiëntie ook meer zekerheid voor de uptime van de elektrische bedrijfswagens.

Gert-Jan Jonker, general manager bij Bluekens EV: “Versnipperde informatie, snelle ontwikkelingen, gebrek aan kennis en eenzijdige berichtgeving in de media zorgen ervoor dat elektrificeren voor ondernemers een grote uitdaging is. Een goede transitiepartner brengt kennis en oplossingen samen. Daarom zijn wij blij met de samenwerking met ChargeBroker in onze 360° aanpak. Deze gateway haalt complexiteit weg en zorgt ervoor dat een gezamenlijke toekomstvisie voor bedrijven ontwikkeld kan worden in plaats van een standaardproduct door te schuiven.”

Druk om elektrificatie te versnellen

Er kan al veel op het gebied van laadinfra voor bedrijfswagens/trucks. Dit is vaak alleen nog onbekend. Er is druk om snel te verduurzamen. De wetgeving verandert voortdurend, ontwikkelingen in elektrisch vervoer volgen elkaar razendsnel op en een groot deel van de consumenten eist inmiddels dat bedrijven een groene voetafdruk achterlaten.

Vaak zijn ondernemers zoekende in de elektrificatie van hun wagenpark. Ze weten niet waar ze moeten beginnen, wat er allemaal nodig is en wat voor kosten dat met zich meebrengt. Bovendien is ‘bijtanken’ ook anders. De wagen moet opgeladen zijn wanneer je hem nodig hebt en er moet voorkomen worden dat het werk stil komt te liggen door onverwacht te moeten bijladen. Dit zijn allemaal zaken die eenvoudig opgelost kunnen worden via goed laad- en fleetmanagement en daarvoor is inzicht in het laden en energieverbruik belangrijk.

Faseren en flexibiliteit

Bluekens EV ziet dat bedrijven vaak gefaseerd laadinfra aanleggen. Dat is logisch, gezien de investering die ermee gemoeid is. Mede daardoor verschilt de laadinfra onderling van elkaar, maar daardoor ook de IT erachter. Het uitlezen van gegevens van laadinfra gaat bij iedere aanbieder op een andere manier en via een ander systeem. Dit zorgt voor een wirwar aan IT-systemen. Bovendien is de koppeling met een logistiek planningsysteem niet altijd mogelijk. Dit maakt het geheel onoverzichtelijk en inflexibel. Terwijl efficiëntie, flexibiliteit en continuïteit voor de meeste ondernemers heel belangrijk is.

Eén gebruiksvriendelijk management platform

Chargebroker neemt veel van de complexiteit weg en centraliseert alles in één overzichtelijk management platform. Dit maakt het opschalen van elektrische wagenparken en de bijbehorende laadinfra gemakkelijker.

ChargeBroker van JIBE Company is een krachtige en flexibele Open Charge Point Protocol (OCPP) Gateway die ervoor zorgt dat gebruikers de laadnetwerken van opdrachtgevers eenvoudig vanuit één omgeving kan beheren, ongeacht de netaanbieder. De gateway kan gecontroleerd en veilig toegang geven vanaf één enkel, gebruiksvriendelijk platform, waar het voorheen niet mogelijk was om laadinfra centraal vanuit één systeem te beheren. Bluekens EV kan nu sneller een bepaalde vraag of ontwikkeling signaleren en daarop inspelen door bijvoorbeeld nieuwe software te (laten) ontwikkelen. Dit zorgt voor een eenvoudige persoonlijke aanpak in plaats van een standaard product voor iedereen.

“ChargeBroker helpt de druk om te verduurzamen verlichten”, zegt Edwin Witvoet, CEO van JIBE Company. “Het stelt eigenaren van EV-laadnetwerken in staat flexibeler en schaalbaarder te zijn dan ooit tevoren doordat ze meer inzicht hebben in het laadnetwerk en daarop in kunnen spelen. Het biedt partners zoals Bluekens EV gecontroleerd toegang, wat een cruciaal hulpmiddel is voor de overgang naar een duurzamere toekomst.”

Smart charging

Een ander belangrijke stap die nu gezet kan worden is het faciliteren van smart charging, oftewel ‘slim laden’. Het is niet altijd nodig of mogelijk om laadinfra uit te breiden bij verdere elektrificatie. Door in te spelen op de werkelijke operatie kunnen ondernemers het laden slim spreiden en bovendien geld besparen. Verzwaren van de aansluiting gaat gepaard met forse investeringen, maar dat is dus niet altijd nodig. Bluekens EV adviseert ondernemers hierin ook en biedt met de Energiescan inzicht in de opties voor energie en laadinfra op bedrijfslocaties.

Open Charge Point Protocol

De grootste belemmering voor snelle ontwikkeling is het zogenaamde ‘monolithische monster’ dat is ontstaan door de uitbreiding van essentiële functionaliteiten in elk CPMS op de markt. Hierdoor is er een verstikkende omgeving ontstaan, die steeds complexer en vaster wordt.

Doorgaans maakt elk charge point (CP)-netwerk verbinding met een enkel CPMS. Daardoor kan het netwerk niet worden gecombineerd met andere netwerken en kunnen specifieke gegevens voor netbeheerders en andere belanghebbenden om waardevolle inzichten te verkrijgen niet worden gedeeld.

Om dit probleem te verhelpen heeft JIBE het Open Charge Point Protocol (OCPP) gebruikt om de ChargeBroker-gateway te ontwerpen. De API maakt verbinding met elke e-mobiliteitsdienst, waardoor veilige en schaalbare groei mogelijk wordt en het laadlandschap wordt geopend voor de toekomst van slimme diensten.