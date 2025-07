De nieuwe Europese verpakkingswetgeving (PPWR) is inmiddels definitief. Op 11 februari 2025 is deze wet officieel in werking getreden en vanaf 12 augustus 2026 worden de eerste verplichtingen van kracht. In ons eerdere artikel vertelde Jan al over de aankomende veranderingen. Inmiddels zijn we een paar maanden verder, en is er meer bekend geworden. Wat is de actuele stand van zaken en wat betekent dat voor bedrijven? “Het lijkt misschien nog ver weg,” zegt Jan, accountmanager bij Empatec Verpakken, “maar bedrijven die wachten tot 2026 zijn eigenlijk al te laat.”

Minder lege ruimte, meer hergebruik

De doelen van de PPWR zijn ambitieus. Zo moeten álle verpakkingen in de EU tegen 2030 recyclebaar zijn. Hergebruikpercentages lopen stapsgewijs op tot 70% in 2040. Ook is er aandacht voor materiaalgebruik: vanaf 2030 mag maximaal de helft van een verpakking uit lege ruimte bestaan. Daarnaast worden PFAS verboden in voedselverpakkingen, en verdwijnen er verschillende soorten wegwerpplastic uit de schappen, zoals lichte zakjes en condimentcups voor eenmalig gebruik. “Voor veel klanten betekent dit dat ze echt moeten gaan nadenken over hoe ze hun product aanbieden,” legt Jan uit. “Welke materialen gebruik je? Hoe label je je verpakking? En wat moet je straks kunnen aantonen in je keten?”.

Labels en transparantie: dit gaat veranderen

Eén van de opvallendste onderdelen van de nieuwe wetgeving is de etikettering. Vanaf augustus 2028 moeten verpakkingen in de hele EU voorzien zijn van uniforme labels: denk aan informatie over recycleerbaarheid, composteerbaarheid en materiaalsoort. Ook digitale markeringen, zoals QR-codes of RFID-tags, worden verplicht voor producten in hergebruiksystemen.

Jan: “Dat vraagt iets van het ontwerp, maar ook van de logistiek en administratie. En het betekent dat bedrijven nu al systemen moeten gaan voorbereiden om straks transparant te kunnen zijn.”

Reacties uit de sector zijn positief én kritisch

De wetgeving leidt tot gemengde reacties in de Europese markt. Bedrijven in de recyclingsector zien kansen dankzij duidelijke standaarden, maar in de verpakkingsindustrie klinkt ook bezorgdheid. De regels zijn complex, definities soms onduidelijk, en in sommige gevallen is hergebruik niet per se duurzamer.

In Nederland ondersteunen brancheverenigingen zoals Verpact en Evofenedex bedrijven bij de voorbereiding, onder meer met webinars en handleidingen. Toch verwachten zij dat veel bedrijven worden verrast door de uitvoeringslast: naar schatting verschijnen er nog meer dan dertig aanvullende documenten tot 2029.

Wat betekent dit voor samenwerkingspartners van Empatec?

Empatec Verpakken volgt de ontwikkelingen op de voet. “We merken dat klanten veel vragen hebben,” zegt Jan. “Wat mag straks nog wel? Wanneer moet je wat geregeld hebben? En wat doe je met bestaande verpakkingslijnen?” Empatec denkt daarom actief mee met klanten die willen schakelen. Dat gaat niet alleen over het kiezen van het juiste verpakkingsmateriaal, maar ook over de manier van verpakken, etiketteren en rapporteren. “De nieuwe regels raken alle schakels in de keten,” benadrukt Jan. “Onze kracht is dat we flexibel kunnen meebewegen, zonder in te leveren op kwaliteit. Voor bedrijven die met deze wetgeving te maken krijgen, is het fijn om een partner te hebben die weet wat er speelt en hoe je het oplost.”