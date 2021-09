Ali B brengt die Leipe Mocro Flavour terug voor boost plantaardige beweging

Bijna geen Nederlander die de hitsingle zestien jaar geleden niet mee kon zingen en de kans is groot dat iedereen boven de 25 jaar oud dit nog steeds kan: ‘Die Leipe Mocro Flavour’. Rapper Ali B bestormde samen met Brace en neef Yes-R de hitlijsten en bemachtigde de tweede plek in de Nederlandse top 40. Hoog tijd voor een remake, maar wel een die aansluit bij de 21ste eeuw. Morgen, 21 september 2021, lanceren Ali B en Brace opnieuw ‘Die Leipe Mocro Flavour’, in – jawel – een vega jasje om de plant-based movement in Nederland een boost te geven. En ‘Die Leipe Mocro Flavour’? Die brengt Ali ook naar de mensen thuis met zijn eigen plantaardige Marokkaans gekruide kipstukjes.

Wie zijn Instagram in de gaten heeft gehouden, zal het niet ontgaan zijn. Ali B is fan van plantaardig eten. “Het is én voelt lekker! Niet alleen tijdens, maar ook na de maaltijd,” aldus Ali. Als bijkomend voordeel draagt het vervangen van vlees voor een plantaardig alternatief ook nog eens bij aan een duurzame toekomst*. Dit moeten meer mensen ontdekken, dacht Ali. Sinds begin dit jaar zet hij zich dan ook in om dit doel te verwezenlijken. En daarvoor gooit Ali B, of betergezegd Ali V(ega), nu zijn creativiteit en skills in de mix.

Comeback van de iconische hitsingle

Samen met zanger Brace produceerde hij een officiële remake van de iconische hitsingle ‘Die Leipe Mocro Flavour’. Met lyrics als ‘Dansende kippen, die de dans ontglippen’ en ‘Lammen in de wei, met ze allen zo blij. Want die lam denkt yes, ze vervangen ook mij’, neemt Ali Nederlanders op een toegankelijke en vooral leuke en aansprekende manier mee in de voordelen van plantaardig eten. Ook werd de clip opnieuw geschoten; in dezelfde stijl als het origineel, maar natuurlijk kreeg ook die een vega make-over.

Die Leipe Mocro Flavour in de Nederlandse keukens

Naast dat heel Nederland al dansend en zingend meer bewust wordt van de voordelen, is het daadwerkelijk proberen van en experimenteren met de vega(n) keuken de sleutel voor een succesvolle movement. Samen met het team van LikeMeat, een voedingsmerk dat plantaardige alternatieven maakt die niet onderdoen aan echt vlees, ontwikkelde Ali daarom de nieuwste toevoeging aan het assortiment, zijn eigen Marokkaans gekruide kipstukjes met – je raadt het al – ‘Die Leipe Mocro Flavour’. “Met dit unieke product hoop ik mensen te laten ontdekken hoe lekker de plantaardige en de Marokkaanse keuken is,” aldus Ali.

De kipstukjes zijn gemaakt met biologische soja en een traditionele Marokkaanse kruidenmix. Lekker op een broodje of met bijvoorbeeld rijst en groenten, en als bron van eiwitten en vezels een verantwoorde keuze. Vanaf 21 september 2021 is ‘Die Leipe Mocro Flavour’ te vinden in de schappen van Albert Heijn en te bestellen op ah.nl en bij online supermarkt Picnic.

*Als een persoon iedere dag gedurende een jaar één dierlijke maaltijd vervangt door een plantaardig alternatief staat dit gelijk aan de besparing van bijna 760.000 liter water en de CO2 uitstoot van een autorit van 5.000 kilometer.