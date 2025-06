a.s.r. real estate en de Climate Cleanup Foundation kondigen op de Provada hun samenwerking aan voor het certificeren van CO₂-opslag. The CubeHouse is het eerste gebouw van het ASR Dutch Mobility Office Fund dat, via het Open Natural Carbon Removal Accounting-initiatief, carbon credits ontvangt. De samenwerking is vandaag getekend in aanwezigheid van Jan-Willem Kos, asset manager kantoren bij a.s.r. real estate en Sven Jense, directeur van Climate Cleanup Foundation.

Het hybride houten kantoorgebouw The CubeHouse is in aanbouw en ligt in het hart van de Amsterdamse Zuidas. Met het gebruik van hout voor de constructie van het gebouw speelt The CubeHouse in op de noodzaak om de CO₂-uitstoot in de bouw terug te dringen.

Samenwerking voor transparante CO₂-opslag

Open Natural Carbon Removal Accounting (Oncra) zal de CO₂-opslag in de houten constructie van The CubeHouse certificeren. Ongeveer 75% van de dragende constructie bestaat uit Cross-Laminated Timber (CLT), wat neerkomt op een netto opslag van 2.662 ton CO₂. Dit is een belangrijke stap in toekomstbestendig en CO₂-arm bouwen. De certificering door Oncra zorgt voor transparante, controleerbare en wetenschappelijk onderbouwde rapportage van de CO₂-opslag. Dit draagt bij aan de missie van a.s.r. real estate om toekomstbestendig vastgoed te realiseren.

“Met onze Paris Proof roadmap werken we concreet aan het verminderen van de CO₂-uitstoot tijdens exploitatie. Het verminderen van de CO₂-uitstoot tijdens productie is de volgende stap. Door de samenwerking met Oncra kunnen we de CO₂-opslag van gebouwen zoals The CubeHouse transparant vastleggen en rapporteren”, aldus Pieter Vandeginste fondsdirecteur van het ASR Dutch Mobility Office Fund.

Sven Jense van Climate Cleanup Foundation voegt toe: “The CubeHouse laat zien hoe gebouwen van CO₂-bronnen, opslagplaatsen van CO₂ kunnen worden. We zijn trots dat we dit voorbeeldproject mogen certificeren.”

Voorloper in duurzame kantoorinnovatie

The CubeHouse heeft een oppervlakte van 16.600 m² en bevat duurzame energie- en watersystemen. Zonnepanelen op het dak en de gevel leveren jaarlijks meer dan 138.000 kWh, goed voor 80% van de energiebehoefte. Verwarming en koeling gebeuren via een warmte-koudeopslag (WKO) en regenwater wordt opgevangen voor toiletten en bewatering.

Het gebouw is ontworpen door het bekende New Yorkse architectenbureau SO–IL met aandacht voor welzijn en heeft BREEAM Excellent en WELL Gold certificeringen. Groene binnenruimtes, zogenaamde “breathe spaces” bieden plekken; om te ontmoeten, werken en ontspannen. Er is een ruime, overdekte fietsenstalling en het terrein is autovrij ingericht.

The CubeHouse wordt het nieuwe hoofdkantoor van BNP Paribas en Arcadis. De ontwikkeling is in handen van G&S&, de bouw wordt uitgevoerd door Visser & Smit Bouw, en a.s.r. real estate heeft het pand aangekocht voor het ASR Dutch Mobility Office Fund.

Over Oncra

Oncra (Open Natural Carbon Removal Accounting) is een initiatief van de Climate Cleanup Foundation. Het biedt open, wetenschappelijk onderbouwde methodes om biobased en circulaire CO₂-opslag te meten en te certificeren. Oncra ondersteunt klimaatoplossingen die passen bij het Klimaatakkoord van Parijs.

Foto: Hybride houten kantoorgebouw The CubeHouse ontvangt carbon credits