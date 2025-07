In 1995 begonnen twee studievrienden met een idealistisch initiatief: een auto delen in plaats van bezitten. Dertig jaar later is de deelauto uitgegroeid tot een vast onderdeel van het Nederlandse straatbeeld én tot een effectief instrument om buurten leefbaarder te maken. Greenwheels-auto’s zijn inmiddels te vinden in bijna 200 plaatsen in Nederland. Maar belangrijker nog: dankzij autodelen zijn er in totaal al 42.000 auto’s minder op straat. Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum blikt Greenwheels terug op drie decennia autodelen in Nederland en worden er het hele jaar door verschillende feestelijke acties georganiseerd.

De groei van Greenwheels is de afgelopen jaren explosief geweest. Het waren twee vrienden, drie deelauto’s in Rotterdam en een groep milieubewuste pioniers die de eerste jaren van Greenwheels vormden. Er waren eerder carsharing-initiatieven, maar Greenwheels onderscheidde zich door verder te kijken dan Rotterdam en realiseerde als eerste landelijke aanwezigheid. De vroege jaren zero nam de deelauto een grote vlucht: van 8 steden met deelauto’s in 2001 naar 100 plaatsen en 1.700 deelauto’s eind 2010. Inmiddels zijn er bijna 200 plaatsen met Greenwheels-auto’s, van Amsterdam tot in de Achterhoek. Met effect: uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteit blijkt dat 27%¹ van de Nederlandse huishoudens geen eigen auto in bezit heeft.

3.000ste auto komt eraan

Deze zomer viert Greenwheels nog een nieuwe mijlpaal: de 3.000ste deelauto. Deze auto krijgt een feestelijk ontwerp en wordt onthuld in Rotterdam. Het bedrijf viert hierbij niet alleen dat er 3.000 deelauto’s zijn, maar vooral dat er dankzij de keuze van autodelers al 42.000 auto’s minder op straat staan. Het markeert een belangrijke stap richting het dit jaar ingezette groeipad naar 4.000 auto’s in 2026, om nog meer impact te maken en te kunnen voldoen aan de vraag. Alleen al in 2024 kwamen er bijna 40.000 autodelers bij Greenwheels bij. De groei zet zich door met juni 2025 als maand met de meeste aanmeldingen ooit.

Ruimte maken

De maatschappelijke impact is groot: waar in de beginjaren het effect klein was, vervangt één Greenwheels-auto tegenwoordig gemiddeld 14 privéauto’s. Uit onderzoek2 blijkt dat 8 mensen hun auto wegdoen en 6 hem niet aanschaffen, omdat ze een Greenwheels kunnen rijden. Dat betekent minder stilstaand blik op straat, minder uitstoot en meer ruimte voor groen, spelen of wonen. Als tastbare illustratie van het jubileumjaar maken medewerkers deze zomer een buurt letterlijk groener via een sociaal tuinier-project.

€ 30 rijtegoed: dank voor 30 jaar vertrouwen

Om het feest te vieren biedt Greenwheels iedereen in juli een jubileumcadeau aan: € 30 rijtegoed. Het is de grootste promotieactie voor autodelen ooit, bedoeld om nieuwe en bestaande Greenwheels-rijders te bedanken: “Voor sommige mensen zijn onze auto’s al dertig jaar onderdeel van hun leven. Van eerste ritten tijdens hun studententijd tot vakanties vandaag de dag met tienerkinderen. Het is gaaf om te zien dat we al drie decennia zo’n plek innemen in het dagelijks leven van zoveel mensen in Nederland,” aldus CEO Michiel Cuppen. Het cadeau-rijtegoed is te vinden op www.greenwheels.nl/30jaar

Van sleutelkastje op straat tot app

Het begon met sleutelkastjes op straat, toegangscodes en een ‘landelijke Greenwheels-lijn’ om te reserveren. De oprichters gingen persoonlijk langs bij elke nieuwe autodeler. In 2011 probeerde Greenwheels elektrische auto’s uit, die niemand vervolgens wilde rijden. Anno 2025 is dat wel anders: de vloot is een mix van benzine en elektrisch, van compact tot stationwagen en bestelbus. Alles gebeurt in één app: aanmelden, reserveren, rit verlengen, auto’s openen en sluiten, gevonden voorwerpen melden. Het toont aan dat autodelen een volwassen mobiliteitsvorm geworden is. Met een trouwe klantenbase die niet langer bestaat uit enkel milieubewuste reizigers, is de deelauto een mainstream keuze geworden met kostenbesparing en gemak als belangrijkste motieven.