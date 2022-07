Startups uit binnen-en buitenland meldden zich aan voor de 6e editie van Mobility Lab. Voor het 9 maanden durende programma zijn uiteindelijk 19 nationale en internationale startups geselecteerd. 10 startups komen uit Nederland en de overige deelnemers zijn afkomstig uit België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, Turkije, Singapore en Amerika. De startups gaan hun innovatieve oplossing testen in de regio’s Rotterdam, Noord-Brabant, Limburg of Utrecht.

“Wederom zijn we verrast door de creativiteit van de startups voor deze 6e editie van Mobility Lab! Praktische toepassingen en oplossingen die het leven van Nederlanders gezonder en leefbaarder kunnen maken. Wel zien we een trend: meer oplossingen voor onderdelen van mobiliteitsconcepten, maar minder disruptieve concepten als geheel. Dat inzicht gaan we gebruiken om de komende edities van Mobility Lab relevant te laten blijven”, aldus Hans Stevens van de gemeente Rotterdam, die Mobility Lab in 2017 oprichtte.

Duurzame mobiliteit

Er wordt overal in Nederland en in het buitenland gewerkt aan slimme mobiliteit op een zo veilig mogelijke manier. Bij de diverse inzendingen van dit jaar staat ook duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo wordt er onder meer gewerkt aan 100% fossielvrije, off-grid oplaad hubs voor elektrische auto’s en vrachtwagens en aan revolutionaire hoge druk luchtmotoren voor de voortstuwing van alle voer- en vaartuigen die nu op diesel, benzine of gas rijden of varen. Verder is een startup geselecteerd die energie overal toegankelijk wil maken door middel van een slim inzetbaar en makkelijk te vervoeren zonnepaneel.

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid is eveneens een aantal deelnemers actief. Er is bijvoorbeeld een startup geselecteerd die een veiliger proces van aanmeren biedt bij een kade of sluis door middel van een sensor-oplossing. Ook neemt een startup deel die zorgt dat data op een betrouwbare en veilige manier tussen machines en infrastructuur verstuurd wordt; iets dat ook in de mobiliteitswereld een steeds belangrijkere rol speelt. Daarnaast wordt een innovatie gepresenteerd die rijervaringen aangenamer en vooral veiliger wil maken door de bestuurder bewust te maken van bijvoorbeeld vermoeidheid, agressie, angst en afleiding tijdens het rijden.

Deelvervoer

Deelvervoer komt ook dit jaar weer aan bod tijdens Mobility Lab. Zo worden er buurtstallingen gevuld met deelvervoer aangeboden, maar ook bezorging van elektrische deelauto’s op maat uit een postcode pool en tevens een SAAS-platform voor het organiseren en optimaliseren van shuttle services voor werknemers. Dit systeem biedt tevens de mogelijkheid om CO2-uitstoot en reductie van het werknemerstransport nauwkeurig in kaart te brengen. Vanaf januari 2023 zal dit immers verplicht worden voor bedrijven met meer dan 100 werknemers.

Testen bij launching customers

De komende maanden koppelt Mobility Lab de geselecteerde startups door middel van speeddates aan zogenaamde launching customers. Dit zijn partijen met een specifiek mobiliteitsprobleem waar innovatie mogelijk een oplossing kan zijn. Met een ideale match tussen startup en launching customer wordt er een innovatie pilot op maat ontwikkeld, waarna de mobiliteitsoplossing van de tekentafel in de praktijk wordt getest.

“Mobility Lab gaat de startups de komende maanden introduceren bij meer dan 100 verschillende bedrijven en overheden. Zo doen onder andere Ahoy Rotterdam, Achmea, Brabant Mobiliteitsnetwerk en Zuid-Limburg Bereikbaar mee. Het is een mooie mix van organisaties die smart mobility toejuichen en de startups een flinke duw in de rug willen geven. De geselecteerde startups zullen zo op termijn bijdragen aan een slimmer mobiliteitssysteem en daarmee ook aan een veiliger, schoner, duurzamer en bereikbaarder Nederland”, vertelt Paul Bevers, Teamleider Innovatie en Ontwikkeling van het programma SmartwayZ.NL.

Meer informatie, inclusief deelnemers en cases is te vinden op www.mobilitylab.nl