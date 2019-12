​Appelsientje stapt over op meest duurzame, premium sapverpakkingen van dit moment

De premium fruitdrankenfabrikant Riedel zet zich voortdurend in voor duurzaamheid en heeft hierin weer een volgende, grote stap gezet. Voor Appelsientje is Riedel overgestapt op de nieuwste, meest innovatieve sapverpakkingen van het moment, met een enorme besparing op fossiel plastic en een aanzienlijke verlaging van CO2-uitstoot als gevolg.

Appelsientje Bio is vanaf nu, als eerste in Europa, verkrijgbaar in de SIGNATURE PACK Full Barrier pakken van verpakkingsleverancier SIG. Deze aseptisch verpakking bestaat voornamelijk uit FSC™ gecertificeerde karton gemaakt van hout en polymeren die gekoppeld zijn aan plantaardige, hernieuwbare materialen. Het bedrijf is tevens SIG’s eerste Nederlandse opdrachtgever die kiest voor een kartonnen verpakking met ASI-gecertificeerd aluminium. Deze verpakking biedt exceptionele bescherming voor producten die gevoelig zijn voor licht en zuurstof, zoals sinaasappelsap en genereert een CO2-uitstootreductie tot maximaal 60%*.

Martin Herrenbrueck, President & General Manager Europe at SIG, zegt: “Riedel is de pionier geweest die onze SIGNATURE PACK op de Europese sappen-markt heeft gebracht. Eerst met CoolBest en nu met Appelsientje. Wij werken in perfecte synergie en vol enthousiasme samen om de duurzaamste producten en verpakkingen op de markt te brengen in de Benelux.

Voor de overige Appelsientje sappen is gekozen voor de nieuwe Tetra Brik® Aseptic Edge Bio-Based verpakking, gemaakt van 82% hernieuwbare materialen. Deze verpakking heeft een unieke samenstelling door de combinatie van FSC™ gecertificeerd karton en volledig traceerbaar plant-based plastic dat afkomstig is van suikerriet. Dit materiaal wordt voor de buitenste lagen en de dop gebruikt. Deze pakken bevatten ook ASI-gecertificeerd aluminium. Dit alles levert een extra verlaging van de milieu-voetafdruk op van 14% en bespaart Appelsientje maar liefst zo’n 120 ton fossiele plastics per jaar.

Met het oog op gebruiksgemak introduceert Appelsientje, wederom als eerste in Nederland, voor haar 1-liter verpakkingen een verbeterde dop, de bio-based WingCap™ van Tetra Pak, die een stevigere grip biedt waardoor het pak eenvoudig in een handomdraai te openen is.

“We zijn verheugd dat Appelsientje overstapt op onze nieuwste verpakking. Voor onze planeet is het belangrijk om op een efficiëntie en duurzame wijze om te gaan met onze bronnen terwijl de consument-tevredenheid ook moet worden verzekerd. Onze ambitie is om uitsluitend verantwoord beheerde plant-based materialen te gebruiken voor onze verpakkingen. Deze materialen kunnen immers opnieuw groeien en spelen een belangrijke rol in het verminderen van grondstofschaarste en klimaatverandering”, zegt Gilles Tisserand, Marketing Director Frankrijk & Benelux bij Tetra Pak.

Bas Boswinkel, Algemeen Directeur bij Riedel, legt uit: “Bij Riedel staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo gebruiken wij verantwoord geteeld fruit en zetten wij ons voortdurend in om duurzame fruitteelt, productie, vulling en distributie te bevorderen. Eerder dit jaar waren wij de eerste in ons land die de SIGNATURE PACK zijn gaan gebruiken voor CoolBest. Door voor Appelsientje nu ook over te stappen op deze duurzame verpakkingen en op de handige nieuwe dop, kunnen wij onze loyale consumenten als eerste in Nederland de meest duurzame en premium kwaliteitsverpakking van het moment bieden.”