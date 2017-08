Zonnestroom voor zuivelverwerking FrieslandCampina

De minister van Economische zaken Henk Kamp heeft in maart 2017 ruim 200 miljoen euro SDE+-subsidie toegekend voor de installatie van zonnepanelen bij leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina. Hiermee zullen meer dan 416.000 zonnepanelen op daken van 310 melkveebedrijven geïnstalleerd worden. Deze panelen, gezamenlijk goed voor een oppervlak van ruim 100 voetbalvelden, wekken samen meer dan 20 procent van de stroom voor de Nederlandse productielocaties en kantoren van de zuiveldonderneming op. Dit staat gelijk aan 33.000 huishoudens. Installatie van de panelen zal worden uitgevoerd door GroenLeven Heerenveen.

De toekenning is een belangrijke stap in het FrieslandCampina Solar-programma, dat zich richt op versnelling van installatie van zonnepanelen op daken van melkveebedrijven. Een belangrijk resultaat van het Solar-programma is de ‘dakhuuroplossing’ die is ontwikkeld met GroenLeven. FrieslandCampina heeft de ambitie om het elektriciteitsverbruik in de keten volledig te dekken met de productie van groene stroom op het boerenerf en daarmee bij te

dragen aan het bereiken van de doelstelling voor klimaatneutrale groei in 2020. Daarom stimuleert FrieslandCampina de productie van groene stroom door leden-melkveehouders met een bonus van 10 euro per ton verminderde CO 2 -uitstoot.

Dakhuuroplossing van GroenLeven

De ‘dakhuuroplossing’ van GroenLeven richt zich op melkveebedrijven met daken met een oppervlak van meer dan 1.000 m2. GroenLeven voorziet het dak van de melkveehouder van zonnepanelen en zorgt voor aansluiting, monitoring, financiering, garanties en onderhoud. De melkveehouder krijgt een jaarlijkse vergoeding van 3 tot 4 euro per paneel voor het beschikbaar stellen van het dak en kan de groene stroom gebruiken zonder zelf meteen te hoeven investeren in zonnepanelen. De melkveehouder kan jaarlijks besluiten de installatie en de bijbehorende SDE-subsidiegelden over te nemen. Naast het eigen gebruik op het melkveebedrijf zal een deel van de zonnestroom gebruikt worden om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van de productielocaties en kantoren van FrieslandCampina in Nederland.

Zonne-energie: betrouwbaar, rendabel en zichtbaar groen

Het produceren van groene stroom met zonnepanelen is een betrouwbare methode en in principe geschikt voor elke boerderij. Op een gemiddeld dak van een melkveebedrijf (meestal stallen) passen meer dan voldoende zonnepanelen om voor het totale elektriciteitsverbruik van de boerderij te compenseren. Met zonnepanelen levert een melkveehouder op een zichtbare manier een bijdrage aan de verduurzaming van de keten. In totaal hebben al meer dan 1.600 melkveebedrijven van FrieslandCampina zonnepanelen.

Versnelling met het Solar programma

Met het Solar-programma versnelt FrieslandCampina de installatie van zonnepanelen op daken van leden-melkveebedrijven. Dit gebeurt door het ontwikkelen van aantrekkelijke voorstellen voor de leden-melkveehouders, in samenwerking met ervaren partijen uit de zonne-energiesector. De belangstelling voor de ‘dakhuuroplossing’ met GroenLeven was boven verwachting groot. In het najaar van 2017 volgt een tweede intekenronde voor leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina, waarvoor zich al honderden melkveehouders met belangstelling hebben gemeld. Naast de ‘dakhuuroplossing’ wordt er binnen het Solar-programma van FrieslandCampina ook gewerkt aan oplossingen voor daken die kleiner zijn dan 1.000m2. Op die manier leveren FrieslandCampina en zijn leden-melkveehouders een bijdrage om het elektriciteitsverbruik in de zuivelketen volledig te dekken met de productie van groene stroom op daken van de eigen melkveebedrijven.