Zes Nederlandse projecten winnen internationale BREEAM Award

Maar liefst zes Nederlandse projecten zijn gisteravond in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de internationale BREEAM Awards in het Marriot in London. Gebouwen van Bol.com, TU Eindhoven, Geelen Counterflow, Energy Academy Europe, Royal Agio Cigars en Heuvel Eindhoven wonnen ieder een BREEAM Award, de internationale prijs voor duurzame gebouwen.

Het is voor het tweede jaar op rij dat de Nederlandse inzendingen zo succesvol zijn op dit podium. In 2016 wonnen drie projecten uit ons land, nu het dubbele. De Nederlandse winnaars zijn door een deskundige jury gekozen uit meer dan veertig genomineerde projecten van over de hele wereld. De projecten blinken uit in duurzaamheidsprestatie en innovatie en zijn gecertificeerd met het meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen in de wereld: BREEAM. Annemarie van Doorn, directeur van Dutch Green Building Council, de organisatie die voor Nederland het BREEAM-NL keurmerk beheert: “Wederom laat Nederland zien internationaal een van de koplopers te zijn op het gebied van duurzaam bouwen. Een compliment voor de ondernemersgeest en innovatiekracht van alle betrokkenen.”

Onderwijs

De BREEAM Awards worden uitgereikt in verschillende categorieën. Zo won de renovatie van het hoofdgebouw van de TU Eindhoven de award in de categorie onderwijsgebouwen. Met een score van 93,9% is dit het meest duurzame ontwerp in deze gebouwcategorie.

Kantoren

Het meest duurzame kantoorgebouw ter wereld volgens BREEAM, dat van Geelen Counterflow in Haelen, won de award in de categorie kantoorgebouwen. Geelen Counterflow heeft een BREEAM-NL Outstanding oplevercertificaat met een score van 99,94%.

Industriële gebouwen

Ook viel Nederland in de prijzen in de categorie industriële gebouwen. De award voor deze categorie ging naar Bol.com. Het bedrijf ontwikkelt een groot distributiecentrum in Waalwijk waar aandacht is voor de gezondheid en het welzijn van de mensen die er gaan werken. Ook worden vijf windturbines gekoppeld aan het project. De jury waardeert met name de opschaalbaarheid van het project, en noemt het een voorbeeld voor andere nieuw te bouwen distributiecentra.

Mixed Use

Gebouwen met meerdere functies dongen mee naar een BREEAM Award in de categorie mixed use. Hier wonnen twee Nederlandse projecten. De ene was de Energy Academy Europe in Groningen. Met een ‘zonneschoorsteen’, aandacht voor ecologie en een ‘zero carbon’ constructie een bijzondere winnaar. De tweede was het gebouw van Royal Aigo Sigars in Duizel. Het gebouw uit 1911 is grootschalig gerenoveerd. De jury prees vooral het hergebruik van materiaal in het project.

Winkelcentra

In de categorie bestaande winkelcentra won Heuvel in Eindhoven, het grootste winkelcentrum in het Nederlandse portfolio van CBRE. Door continu te verduurzamen en te verbeteren, bezochten afgelopen jaar een recordaantal mensen de Eindhovense shopping mall.

Your BREEAM

Het publiek dat tijdens de awarduitreiking in London aanwezig was, mocht bepalen welk project de publiekprijs ‘Your BREEAM’ in de wacht zou slepen. Dat werd een Spaans project: EUIPO Building.

Meer informatie

Het complete juryrapport met alle genomineerden en winnaars is te lezen op www.dgbc.nl.