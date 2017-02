Zes duurzame start-ups presenteren hun innovatieve babyproducten op de Negenmaandenbeurs

Op de komende editie van de Negenmaandenbeurs zullen zes duurzame start-ups opvallen tussen de gevestigde merken door zich met hun dienst of product aan de bijna 60.000 bezoekers van de Negenmaandenbeurs te presenteren. De start-ups zijn geselecteerd door het mintgroene platform voor aanstaande en jonge ouders BabyBeGood. Tijdens de beurs zullen zij op het speciaal ingerichte ASN Bank start-up plein de bezoekers kennis laten maken met het thema duurzaamheid door middel van creatieve workshops. De geselecteerde partijen zijn: Boro*Mini, 4NaturalKids, Sweet Heroes, Ikonic toys, WasbareluierWereld en Verh!p.

Meer bewustwording onder zwangeren

De Negenmaandenbeurs is dé plek om aanstaande ouders te informeren over de duurzame keuzes die zij kunnen maken voor hun kindje op komst. De bijna 60.000 bezoekers waarvan 70% zwanger, zijn op zoek naar eerlijke informatie in combinatie met een gezellig dagje uit. “Er is steeds meer vraag naar verantwoorde producten bij aanstaande ouders” zegt Tamara Peers van het platform BabyBeGood. “Zij kiezen bewust voor pure producten zoals verzorgingsproducten zonder chemische toevoegingen, duurzaam textiel en biologische voeding.” Ook het aanbod van groene bedrijven is toegenomen merkt Tamara op. “Het aantal deelnemende bedrijven op het Puur Baby Plaza, het plein met pure babyproducten, is dit jaar maar liefst verdubbeld.”

Duurzame start-ups in actie met creatieve workshops

De zes geselecteerde ondernemers hebben speciaal voor deze editie van de Negenmaandenbeurs creatieve workshops ontwikkeld zodat de beursbezoekers op een speelse manier zelf kunnen ervaren hoe ze stappen kunnen zetten naar een meer bewuste leefstijl voor hun kindje op komst. Op het ASN Bank start-up plein vertellen de ondernemers gezamenlijk een duurzaam verhaal, ieder vanuit zijn eigen perspectief. Ze bieden gezamenlijk een afwisselend en interactief workshop programma. De workshops lopen uiteen van “swaddles” (biologisch katoenen hydrofiele doeken) verven met natuurlijke kleurstoffen kurkuma, indigo en meekrap tot het zelf maken van speelgoed van hout en wielen, voor ieder wat wils. De workshops zijn gratis en je hoeft je hiervoor niet op te geven.

Speciaal voor de Negenmaandenbeurs heeft BabyBeGood een special edition babydoos samengesteld. Bij het openen van een ASN Bank jeugdspaarrekening krijgen de nieuwe wereldburgers deze exclusieve babydoos met daarin een cadeautje van elke start-up.

De Negenmaandenbeurs vindt plaats van woensdag 22 februari tot en met zondag 26 februari 2017 in Amsterdam Rai. Het BabyBeGood workshop paviljoen powered by ASN Bank is onderdeel van het Puur Baby Plaza en bevindt zich op stand 08.PB8.

Voor meer informatie over het workshop programma:

www.babybegood.nl/workshops

Voor meer informatie over de limited edition BabyBeGood doos:

www.asnbank.nl/babybegood