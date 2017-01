Zero waste goeroe Bea Johnson 14 maart in Nederland

Op 14 maart geeft de Frans-Amerikaanse Bea Johnson voor het eerst een openbare lezing in Nederland. Duurzaam communicatiebureau A new zero nodigt de zero waste goeroe uit in Amsterdam en organiseert samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een lezing over het verminderen van afval. Bea is de auteur van het blog en boek ‘Zero Waste Home’ en inspireert wereldwijd miljoenen mensen om thuis en onderweg duurzamer te leven. Ze werd door de New York Times ‘Priestess of Waste-Free Living’ genoemd en werd internationaal als spreker onder andere al uitgenodigd bij Google, het Europees Parlement en universiteiten over de hele wereld. Op 14 maart geeft Bea een exclusieve lezing bij Pllek in Amsterdam en vertelt ze over haar zero waste levensstijl. Toegangskaarten kosten 15 euro, inclusief inspirerend e-boek en toegang tot een Plasticdieetprogramma.

Geen afval maken

Bea inspireert sinds 2008 wereldwijd miljoenen fans om duurzamer en zonder (plastic) afval te leven en heeft ook in Nederland duizenden volgers. Haar plasticvrije levensstijl werd onder andere beschreven op CNN, ABC, NBC, The New York Times, BBC, People en Le Monde. Door het delen van praktische tips (van boodschappen doen met je eigen verpakkingen tot het creëren van een duurzame garderobe) creëerde de blogger en auteur een wereldwijde beweging van zero wasters. In Nederland kent deze beweging verschillende aanhangers en vertegenwoordigers, waaronder het eerste en grootste zero waste lifestyleblog Emma+John.

Lezing op 14 maart

Op dinsdagavond 14 maart geeft Bea Johnson een lezing bij Pllek in Amsterdam. De lezing is voor iedereen toegankelijk; tickets kosten 15 euro per stuk. Early bird tickets waren binnen een dag uitverkocht, reguliere tickets zijn nog verkrijgbaar. Bij aankoop van een ticket krijgen bezoekers een speciaal samengesteld zero waste e-book vol tips, interviews en inspiratie én toegang tot een exclusief online Plasticdieetprogramma waarbij deelnemers zelf aan de slag kunnen met het verminderen van hun afval.

Locatie: Pllek, Amsterdam (TT Neveritaweg 59, 1033 WB)

Wanneer: Dinsdag 14 maart 2017, 20h00 – 22h00

Voor wie: iedereen die het leuk vindt om meer over het verminderen van (plastic) afval te horen.

Toegang: € 15,00 (inclusief e-boek (speciaal voor deze gelegenheid samengesteld) en exclusief Plasticdieetprogramma)

E-tickets: online te bestellen

Meer info: bea.anewzero.com en via het Facebookevenement

De organisatie

Bea bezoekt Amsterdam op uitnodiging van A new zero en in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De avond wordt medemogelijk gemaakt door het Nederlandse zero waste blog Emma+John, duurzame groothandel Tulper, duurzaamheidsplatform SustainableJunkies, zero waste webshop Bag-again en duurzaamheidsvereniging Opgemärkt. A new zero zorgde eerder al voor nationale aandacht over het zero waste onderwerp met het Plasticdieet.