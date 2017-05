Zakendoen met een moreel kompas is een kwestie van fatsoen

Ethisch verantwoord ondernemen, dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Duidelijke spelregels ontbreken, dus is het voor een ondernemer onduidelijk of hij de juiste weg heeft gekozen. We zijn het inmiddels eens dat winstmaximalisatie niet langer het hoogste doel is. Ook vinden we het vanzelfsprekend dat bedrijven en instellingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Maar over de concretisering van een alom geaccepteerde ondernemingsethiek zijn nog veel vragen.

Het zijn de vragen die aan de orde kwamen tijdens ‘Zakendoen met een moreel kompas’, een event bij AFAS Software in Leusden over de vraag hoe je ethisch verantwoord onderneemt. Bekeken vanuit 4 invalshoeken door twee succesvolle ondernemers en twee beschouwers. De ondernemers Eric de Vlieger en gastheer Piet Mars, oprichter van AFAS, vertonen overeenkomsten in het eindresultaat, maar de weg er naar toe verschilt nogal. Ook – of misschien juist – in context van het onderwerp. Marijn Frank van het tv-programma Keuringsdienst van Waarde en journalist Joris Luyendijk, vooral bekend van het boek ‘Dit kan niet waar zijn’ over bankiers en hun moreel besef, presenteerden hun visies vanuit de opgedane ervaringen in moraliteit.

