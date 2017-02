Wiebe Draijer houdt lezing over financiering circulaire economie

Wiebe Draijer, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank, houdt de tweede 1852 Lezing, op vrijdag 3 februari in het FOX Theater in Haarlemmermeer. Thema van dit jaar is de financiering van de transitie naar de circulaire samenleving.

De 1852 Lezing wordt georganiseerd door de gemeente Haarlemmermeer, en staat in het teken van het uitwisselen van vernieuwende kennis en het richten van de schijnwerper op duurzame daadkracht en pioniers- en ondernemerschap.

Tijdens de 1852 Lezing wordt ook de winnaar van de Cruquius Penning 2017 bekend gemaakt: een onderscheiding voor een persoon die zich op bijzondere wijze inzet voor de transitie naar de circulaire samenleving. De lezing wordt voorafgegaan door de live-uitzending van BNR’s Roelof Hemmen. Roelof Hemmen is tevens de moderator van 1852 Lezing.

De circulaire samenleving verlegt de focus van bezit naar gebruik en vraagt om een andere benadering van produceren en consumeren. Grondstoffen worden zo min mogelijk uit de bodem gehaald, gebruikte grondstoffen blijven zo lang mogelijk in de keten en energie wordt duurzaam opgewekt. Het rijk heeft onlangs het Rijksbreed Programma Circulaire Economie vastgesteld, in 2050 moet de samenleving energie-neutraal zijn.

Wiebe Draijer

De circulaire samenleving draagt bij aan een sterke concurrentiepositie en biedt veel kansen. Maar er zijn ook uitdagingen en vraagstukken. Een daarvan is de financiering van deze transitie. Naast innovatie op technisch en juridisch (regelgeving) gebied is innovatie op financieel gebied nodig. Daar gaat Wiebe Draijer tijdens zijn 1852 Lezing uitvoerig op in.

Wiebe Draijer is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank. Hij is geboren in Enschede en studeerde werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Hij heeft bijna 23 jaar bij adviesbureau McKinsey & Company gewerkt. Van 2012 tot 2014 was hij kroonlid en voorzitter van de Sociaal Economische Raad en sinds 2014 is het voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank.

Cruquius Penning 2017

De Cruquius Penning is een onderscheiding van de gemeente Haarlemmermeer en wordt dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. Deze gaat naar een pionier die zich op bijzondere wijze inzet voor de transitie naar de circulaire samenleving. De Cruquius Penning symboliseert het respect en de waardering voor de bijzondere pionierskwaliteiten en innovatiekracht en het spraakmakend ondernemerschap van de ontvanger. Toekenning van de Cruquius Penning gebeurt bij besluit van een onafhankelijke jury: het Comité van Aanbeveling van de 1852 Lezing.

De winnaar van de Cruquius Penning wordt vrijdag 3 februari tijdens de 1852 Lezing bekend gemaakt door de voorzitter van het Comité van aanbeveling, Thomas Rau, Hij is ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair, directeur Architectenbureau Rau en CEO van Turntoo. De overige leden van het Comité zijn Pallas Agterberg, strategisch directeur van Alliander en winnares van de eerste Qruquius Penning, Floor Felten, Director Asset Management at Schiphol Group, Maurits Groen, co-founder en co-CEO van WakaWaka en serial sustainability entrepeneur, Jack van der Hoek, gedeputeerde duurzaamheid, energie, bestuur en culturele infrastructuur van de provincie Noord-Holland, John Nederstigt, wethouder duurzame economische ontwikkeling van Haarlemmermeer.

1852: uit water gewonnen

Ruim 160 jaar geleden werd Haarlemmermeer uit water gewonnen. Dankzij de visie en daadkracht van de toenmalige pioniers werd in 1852 het Haarlemmermeer drooggelegd. Het Cruquius-gemaal is nog altijd het tastbare symbool van de manier waarop innovatieve voortrekkers van water nieuw land wisten te maken. Deze pioniersgeest is onlosmakelijk verbonden met Haarlemmermeer.



Circulaire samenleving

Tegenwoordig staat Haarlemmermeer voor nieuwe uitdagingen. Eén daarvan is de transitie naar een circulaire samenleving. Dat vraagt om andere manieren van denken en werken in een dynamische omgeving, om pionieren, innoveren en ondernemen. In Haarlemmermeer treffen -onder de rook van Schiphol- landelijk en verstedelijkt gebied elkaar, midden in de Randstad. Veertig procent van de gemeente is agrarisch gebied, tegelijkertijd biedt Haarlemmermeer plaats aan een grote diversiteit aan bedrijven, van lokale ondernemingen tot toonaangevende multinationals.

De (transitie naar) de circulaire samenleving biedt veel kansen, maar er liggen ook uitdagingen. De 1852 Lezing is bedoeld om innovatieve kennis uit te wisselen en een podium te bieden op duurzame daadkracht, innovatie en ondernemerschap. Henk Ovink, Nederlands eerste watergezant, hield in januari 2016 de eerste 1852 Lezing.