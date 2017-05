What Design Can Do lanceert internationale Climate Action Challenge

What Design Can Do, de Stichting IKEA Foundation en de Autodesk Foundation kondigen met trots de lancering van de Climate Action Challenge aan. Deze nieuwe internationale ontwerpwedstrijd roept designers en creatieve denkers op om praktische en inspirerende oplossingen te ontwikkelen om klimaatverandering tegen te gaan en klimaatadaptatie te bevorderen. De oplossingen zijn met name bedoeld voor de armste en meest kwetsbare gemeenschappen in de wereld die het meest te lijden zullen hebben van een veranderend klimaat.

Aanpassing aan klimaatverandering

Tot nu toe zijn de meeste klimaatmaatregelen gericht geweest op het terugdringen van de CO2-uitstoot om zo te proberen de opwarming van de aarde te beperken. Maar nu natuurrampen niet alleen steeds vaker voorkomen maar ook in hevigheid toenemen, is het van belang dat we manieren bedenken om ons hieraan aan te passen. Gemeenschappen moeten ook samenwerken om het hoofd te bieden aan de gevolgen van klimaatverandering: voedsel- en watertekorten, toename in het aantal daklozen, gezondheidsproblemen, massamigratie en conflicten.

De ontwerpwedstrijd