Wessanen roept food innovators op mee te doen aan challenge tegen klimaatverandering

Tijdens de aankomende editie van Biofach – de grootste beurs op het gebied van biologische voeding in Europa – lanceert Wessanen de ‘Organic food against climate change’ challenge. Het doel van de challenge is om ondersteuning te bieden aan kleine ondernemingen met een positieve impact op het wereldwijde voedselsysteem en klimaatverandering. Deelnemers maken kans op een uitgebreid coaching traject en € 10k financiële ondersteuning, mogelijk gemaakt door voedingsconcern Wessanen in samenwerking met partners Triodos Bank en ImpactHub. Inschrijven kan vanaf 17 februari 2017 via http://www.wessanen.com/en/newsroom/organic-food-against-climate-change/.

“Conventionele landbouw, overconsumptie van vlees en de snelgroeiende wereldbevolking, hebben een negatieve impact op ons klimaat. Wij zijn nu op het punt gekomen waarbij wij de manier waarop we eten produceren moeten heroverwegen, willen wij een groene en duurzame toekomst tegemoet gaan.”, benadrukt Klaus Arntz, EVP Marketing & Sustainability.

Innovatieve ondernemingen

De challenge richt zich met name op het Nederlandse bedrijfsleven. “Nederland broeit volop, als het aankomt op duurzame innovatie in de foodwereld. Er zijn ontzettend veel ondernemers met waardevolle ideeën voor verbetering. Wij willen ons vermogen om hen te helpen benutten, zodat zij écht het verschil kunnen maken”, aldus Arntz. Wessanen richt zich op het bieden van gezonde en duurzame voedingsproducten, die beter zijn voor de mens en het milieu. Echter is de organisatie van mening dat een brede, gezamenlijke inspanning essentieel is, willen we de nodige verandering teweeg te brengen. Daarom betrekt het concern middels de challenge kleinschalige ondernemingen die de belangrijkste uitdagingen van het mondiale voedselsysteem en de bijbehorende impact op het klimaat adresseren.

Incubatieprogramma

Wessanen selecteert samen met ImpactHub Amsterdam en Triodos Bank tien deelnemers die ondersteuning krijgen bij het kickstarten van hun bedrijven. Gedurende drie trainingsdagen en vier masterclasses werken ze aan het schaalbaar maken van de onderneming en daaruit voortvloeiendeg roei. Interactie en onderling ideeën en inspiratie uitwisselen staan voorop. Aan het einde van de challenge wordt één winnaar geselecteerd.Het meest veelbelovende idee wordt beloond met €10.000, extra begeleidingsuren én toegang tot een breed netwerk aan vakspecialisten.