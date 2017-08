Vijf genomineerden ABN AMRO Retail Sustainability award bekend

ABN AMRO reikt elk jaar retail awards uit. Dit keer is er een nieuwe categorie bijgekomen; de Retail Sustainability Award.

Negentig retailers maken kans op één of meerdere categorieprijzen. In de afgelopen maanden hebben ruim 260.000 consumenten meer dan 450 retailers beoordeeld. Daarmee zijn de ‘ABN AMRO Retailer of the Year’ verkiezingen de grootste consumentenverkiezingen van Nederland. De gemiddelde waardering voor de winkelketens is dit jaar een 7,93 en de webshops scoren dit jaar gemiddeld een 8,08. De verkiezingen zijn een initiatief van Q&A in samenwerking met ABN AMRO en werden dit jaar voor de vijftiende keer georganiseerd.

Onder het ‘Retailer of the Year-concept’ worden ook de Retailer of the Year vakprijzen georganiseerd. Bij deze verkiezingen geven vakgenoten hun stem aan de best presterende retail executive, retail managementteam en meest duurzame retailer. In de afgelopen weken hebben ruim 2.500 vakgenoten gestemd. Op basis van deze stemmen is de top 5 genomineerden (op alfabetische volgorde) vastgesteld:

Genomineerden ‘Retail Sustainability Award 2017-2018’

De vijf genomineerden zijn:

IKEA

HEMA

Rituals

Sissy-Boy

WAAR

U kunt u stem hier uitbrengen!