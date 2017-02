Verkiezingsdebat: samen grote stappen zetten richting duurzame economie

De aankomende Tweede Kamerverkiezingen zijn cruciaal voor ondernemers in Nederland. Het volgende kabinet is aan zet om onze internationale concurrentiepositie, werkgelegenheid en leefomgeving te verbeteren. Daarom zijn de verkiezingen op 15 maart zo belangrijk en organiseerden De Groene Zaak, SGS Search en Dutch op 17 februari een verkiezingsdebat over de duurzame economie in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger.

De stellingen van het debat waren grotendeels gebaseerd op het regeerperspectief, waarin vier cruciale pijlers staan om de transitie naar een duurzame economie aan te jagen. De aanwezige politici hebben allemaal een andere kijk op de duurzame economie. Samen met 360 man gedreven publiek, leverde dat een mooi debat op! Misschien nog belangrijker is dat op een flink aantal punten veel partijen het wél eens waren, bijvoorbeeld over CO 2 -belasting. Alle aanwezige partijen zijn vóór een duurzame economie en willen zich hiervoor hard maken.

Debat teruglezen en terugkijken

Van het debat is een uitgebreid verslag gemaakt, zodat je rustig terug kunt lezen waar de partijen voor staan. Ook is het debat hier terug te kijken. Ben je na het kijken van dit debat er nog niet uit wat je gaat stemmen? Ga dan naar de kieswijzer! Veel succes met je stemkeuze op 15 maart!