Unilever presenteert ontwerp en partners nieuw duurzaam Global Foods Innovation Centre Wageningen

Voedingsmiddelenconcern Unilever heeft op de campus van de Universiteit van Wageningen het ontwerp van zijn Global Foods Innovation Centre onthuld. Een nieuwe, state of the art faciliteit voor gezondere en duurzame voedingsinnovaties. Voor de ontwikkeling en realisatie van dit gebouw koos Unilever voor bouwconcern Dura Vermeer en Paul de Ruiter Architects, bekend om hun focus op duurzaamheid en innovatie. Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis is gevraagd het projectmanagement voor haar rekening te nemen. Het pand met hoge BREEAM ambities sluit aan op de circulaire economie en opent naar verwachting medio 2019 haar deuren.

Door de integratie van verschillende functies binnen één pand biedt het Global Foods Innovation Centre een inspirerende werkomgeving. Kennisuitwisseling over duurzame ingrediënten en voedingsinnovaties aansluitend bij de wens van de consument, staat hier centraal.

Transparante vormgeving en strategische ligging

De transparante vormgeving en de strategische ligging van het gebouw op de campus zorgen voor optimale interactie tussen Unilever en de externe partijen binnen het Foods Ecosystem in Wageningen. Onderzoekers en studenten van de Wageningen Universiteit (WUR), startups, kenniscentra en consumenten komen hier samen om op duurzame wijze te werken aan innovaties in de voedingsmiddelenindustrie.

Het Global Foods Innovation Centre van 18.000m2 bestaat uit een Pilot Plant, een Food & Customer Experience en twee verdiepingen met kantoren en laboratoria. In de Pilot Plant, een mini-fabriek, vindt de proefproductie van nieuwe producten in beperkte volumes plaats. Deze Pilot Plant is verbonden met de Food & Customer Experience, waar in diverse testkeukens dagelijks ge-experimenteerd wordt met innovatieve ingrediënten en recepten voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Medewerkers, experts, studenten en consumenten kunnen hier of in de concept store kennismaken met deze innovaties en hun bevindingen delen. Onder het gehele pand is een parkeergarage gesitueerd die voor zowel de medewerkers van Unilever als voor de Universiteit van Wageningen toegankelijk is.

Duurzaam en inspirerend

Het Global Foods Innovation Centre ambieert bij oplevering te voldoen aan de hoge BREEAM-norm en circulaire economie principes. Door diverse innovatieve technieken en een geraffineerde indeling die beweging en ontmoeting stimuleert, draagt het Global Foods Innovation Centre bij aan de gezondheid en het welzijn van de gebruikers.

John Verbakel, Vice President R&D Unilever: “Dura Vermeer en Paul de Ruiter Architects zijn toonaangevende spelers in de Nederlandse bouwindustrie. Wij hebben voor hen gekozen omdat zij verreweg het meest innovatieve ontwerp presenteerden waarbij ze de voor ons zo belangrijke duurzaamheidaspecten van het gebouw en onze ambitie om onze medewerkers de meest innovatieve en inspirerende werkplek te bieden, in de volle breedte in hun voorstel hebben verwerkt.

David Snelleman, directeur Dura Vermeer: “Toen bekend werd dat Unilever plannen had om de R&D functie naar Wageningen te verplaatsen en op zoek was naar bijzondere en duurzame oplossingen, waren wij direct enthousiast. Vanaf dag één hebben we ingezet op contact met de klant, door het project voor ons team net zo bijzonder te maken als voor de klant. Pas dan zet je al je bouwexpertise in en werk je integraal samen. Zo worden teams creatiever, oplossingen passender en goede plannen nog beter.”

Paul de Ruiter, Paul de Ruiter Architects: ”Net als bij Unilever staan duurzaamheid, esthetiek en menselijke waarden als gezondheid en geluk in onze architectuur centraal. Het Global Foods Innovation Centre van Unilever is een prachtig voorbeeld van hoe duurzame architectuur in de kern bedoeld is.”

Gert Kroon, algemeen directeur Arcadis: “Arcadis is gespecialiseerd in complexe projecten. De combinatie van diverse functionaliteiten in één gebouw zoals open werkplekken en laboratoria waar veiligheid voorop staat, maakt dit project voor ons uitdagend. Met onze uiteenlopende expertises helpen wij Unilever om het Global Foods Innovation Centre vanaf de bouwfase tot en met het eindgebruik tot een succes te maken.”