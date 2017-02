TUI’S Raad van Kinderen wint Sustainable Travel Award

TUI’s project Raad van Kinderen op Curaçao heeft afgelopen zaterdag 28 januari op het Reisgala in de Amsterdam Arena de Sustainable Travel award gewonnen. Melvin Mak, Manager of Sustainability voor TUI Benelux, nam de prijs in ontvangst. Met de Raad van Kinderen laat TUI basisschool- en middelbaar onderwijs leerlingen op Curaçao meedenken over de ontwikkeling van het toerisme.

TUI initieerde de eerste Raad van Kinderen op Curaçao in 2015 in samenwerking met lokale toeristische organisaties en de bedenkers van het concept, de Missing Chapter Foundation. Onder begeleiding van lokale vertegenwoordiging van TUI en stichting SIFMA die zich op de Antillen inzet voor het welzijn van kinderen in een achterstandssituatie, werden kinderen van een basisschool in Willemstad gevraagd hun visie te delen over de toekomst van toerisme op Curaçao. In 2016 werd aan het eerste traject opvolging gegeven door de leerlingen van het voortgezet onderwijs in Willemstad na te laten denken over de invulling van een excursie. Deze “ontdekkingsreis op Curaçao” moet het eiland door de ogen van de lokale kinderen aan vakantiegangers laten zien. Arjan Kers, General Manager van TUI Nederland, vindt het heel logisch om kinderen als serieuze gesprekspartners te betrekken bij onderwerpen die de toekomst aangaan. “Kinderen zíjn immers die toekomst. Daarom is het voor ons belangrijk om ook met hen in gesprek te gaan over hoe zij de ontwikkeling van vakantiebestemmingen zien. De beslissingen die we vandaag nemen hebben invloed op toekomstige generaties”, aldus Kers.

De Raad van Kinderen is na 2015 op Curaçao, ook op Aruba en Bonaire geïnstalleerd. Op alle drie de eilanden raadplegen inmiddels zowel bedrijven als instanties kinderen op deze manier voor de besluitvorming rondom toekomstig beleid. Saba en Sint Eustatius volgen spoedig. In Nederland zijn meer dan vijftig bedrijven actief met een Raad van Kinderen.

TUI en duurzaamheid

Duurzaamheid staat bij TUI hoog in het vaandel. De reisorganisatie is koploper in de branche en wil met de nieuwe strategie ‘Better Holidays, Better World’ de maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid verder aanpakken. TUI voert al jaren een actief beleid op het gebied van duurzaam toerisme en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zodat ook de vakantiegangers van de toekomst nog kunnen genieten van mooie vakantiebestemmingen.