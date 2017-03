TUI fly tekent als eerste airline de Airports Sustainability Declaration

TUI fly is de eerste en enige airline tot nog toe die samen met Schiphol en andere internationale luchthavens heeft afgesproken om gezamenlijk op te trekken op het gebied van duurzaamheid. Dit staat in de ‘Airports Sustainability Declaration’ die 14 maart 2017 door TUI tijdens de Passenger Terminal Expo (PTE) is ondertekend. Met de ondertekening van de ‘Airports Sustainability Declaration’ willen Schiphol en TUI de samenwerking op het gebied van duurzaamheid verder intensiveren. Tegelijkertijd is het een uitnodiging aan andere airlines om ook deel te nemen aan dit samenwerkingsverband.

TUI en duurzaamheid

Duurzaamheid staat bij TUI hoog in het vaandel. De doelstellingen voor de airline zijn ambitieus. Voor 2020 zal de TUI fly vloot op het gebied van brandstofverbruik Europa’s meest efficiënte luchtvaartmaatschappij zijn, dat moet leiden tot 10% afname in de CO2 uitstoot. Als eerste Nederlandse luchtvaartmaatschappij vloog TUI fly met de Boeing 787 Dreamliner, een toestel dat 20% procent zuiniger is dan de Boeing 767 waarvan TUI er twee van de drie heeft vervangen. Voor de ontwikkeling van schonere brandstof sponsort TUI een biobrandstof project op Bonaire dat zowel economische als maatschappelijke impact heeft.

Ook bij de maaltijden, drankjes en taxfree artikelen aan boord wordt gelet op lichtgewicht materialen, duurzaam verpakkingsmateriaal en fairtrade producten. Tijdens de vlucht wordt het afval, bestaande uit glas, papier, blik en plastic apart opgehaald en op Schiphol gescheiden en gerecycled.

TUI voert als internationale toerisme groep al jaren een actief beleid op het gebied van duurzaam toerisme en maatschappelijk verantwoord ondernemen en is koploper in de branche. Met de nieuwe strategie ‘Better Holidays, Better World 2015-2020’ wil de reisorganisatie de maatschappelijke en ecologische vraagstukken op het gebied van duurzaamheid verder aanpakken.

Krachten bundelen

De ‘Airports Sustainability Declaration’, die op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol in 2016 tot stand is gekomen, sluit aan op actuele ontwikkelingen als de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, COP21 en het ICAO verdrag om emissies van luchtvaartmaatschappijen te verlagen. De samenwerking tussen airports en airlines is essentieel om de luchtvaartsector te verduurzamen.

Ondertekenaars

Naast TUI fly en Amsterdam Airport Schiphol hebben meerdere luchthavens al eerder tijdens het Airports Going Green congres 2016 de intentieverklaring ondertekend. Onder de aangesloten partijen bevinden zich Brisbane Airport Corporation, Centennial Airport, Chicago Department of Aviation, Dallas Fort Worth International Airport, Eindhoven Airport, JFKIAT, Lithuanian Airports, London Gatwick Airport, London Heathrow Airport, Minneapolis-St. Paul International Airport, Aéroports de Montréal, Flughafen München, Aeroporti di Roma en San Francisco International Airport.

Meer informatie over TUI en duurzaamheid is te vinden via www.tui.nl/corporate/duurzaam- toerisme