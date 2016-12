Topvrouw 2016 Ingrid Thijssen lanceert discussieplatform over diversiteit en de energietransitie

Ingrid Thijssen, lid van de Raad van Bestuur van de netwerkbedrijf Alliander, gaat haar titel als Topvrouw van het Jaar 2016 actief inzetten om aandacht te genereren voor twee grote maatschappelijke kwesties: diversiteit in het topbestuur en de omschakeling van fossiele naar duurzame energie.

Op haar vandaag gelanceerde platform Topvrouw@Work legt de bestuurder van Alliander uit waarom: “Ik wil graag inhoud geven aan mijn onderscheiding tot Topvrouw. Anders blijft het een loze titel. Voor mij is het een eer dat ik een jaar lang rolmodel mag zijn voor jonge, talentvolle vrouwen. Het is voor Nederland van essentieel belang dat zij hun weg naar de bestuurskamers vinden.” Met de discussie over de energietransitie wil ze laten zien dat je als bestuurder bezig bent met cruciale ontwikkelingen in de samenleving. Ingrid vindt dat belangrijk: “vrouwen werken heel graag aan zaken waar ze intrinsiek gemotiveerd voor zijn. Zien dat dat aan de top kan, stimuleert hen om door te zetten”.

Het platform Topvrouw@Work zal de komende tien maanden permanent met nieuwe artikelen, films en discussies de aandacht vestigen op diversiteit en op de energietransitie. Naast deze twee thema’s heeft het platform ook een functie als ontmoetingsplek voor jonge, talentvolle vrouwen die onderweg zijn naar de top onder de naam Topvrouw van Morgen. Hier komen onderwerpen aan de orde die hen aangaan. Maar ook zullen zij, op een besloten deel van deze community, in gesprek kunnen met Ingrid Thijssen en andere topvrouwen over zaken die hen bezighouden. Inspirator en aanjager is Eeke Olijve-van den Brink, directeur Relatiemanagement bij ABN Amro Mees Pierson. Zij is tegelijk met de Topvrouw 2016 gekozen tot Young Talent.

De jury die Ingrid Thijssen tot Topvrouw van het jaar 2016 uitkoos deed dat onder meer omdat zij in haar ‘een inspirerend voorbeeld zien voor jonge vrouwen en mannen – en niet alleen in haar eigen organisatie’. De winnares vindt dat zoiets verplichtingen schept. Tot de volgende Topvrouw gekozen is (september 2017) gaat zij in gesprek met tien ‘voorbeeldmannen’: topbestuurders die ervaring hebben met vrouwen in hun team. Meer dan in hun visie is Ingrid Thijssen geïnteresseerd in hun ervaringen: wat merken ze ervan, wat zijn de voordelen?

Werkgeversvoorzitter Hans de Boer komt als eerste voorbeeldman (gefilmd) aan het woord. Voor hem is diversiteit gewoon gezond verstand. En hij zou graag Edith Schippers als nieuwe premier van Nederland zien. “Maar die zegt dan dat ze niet wil, en dan heb je dat weer…”

Met de omschakeling naar duurzame energie heeft netwerkbedrijf Alliander veel te maken. Mensen beseffen volgens Ingrid nog nauwelijks hoe ingrijpend de energierevolutie voor iedereen zal zijn, terwijl dat wel nodig is. Ook dat is een reden om op het platform aandacht te besteden aan de energietransitie. Ingrid gaat op zoek naar inspirerende vrouwen die daar actief in zijn.

Op het platform komen, gefilmd en beschreven, tien voorbeelden aan bod van innovatieve bedrijven of projecten die werken aan duurzame energie. De eerste is Ampyx Power uit Den Haag, dat windenergie opwekt met behulp van vliegtuigjes.