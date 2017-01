Toonaangevend onderzoek meet werkgelegenheid in een circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie is essentieel als we klimaatverandering tegen willen gaan en een welvarende, duurzame samenleving willen creëren. Steden spelen een cruciale rol in de systeemverandering die nodig is om de transitie te maken en het welzijn van onze wereldbevolking en de planeet te garanderen. Onder beleidsmakers en overheden bestaat er echter een grote behoefte aan praktische handvatten die hen helpt hoe en waar ze circulaire strategieën toe moeten passen. De Erasmus Universiteit Rotterdam en Circle Economy richten zich daarom op een baanbrekend onderzoek dat circulariteit meetbaar maakt en focust zich op het belangrijkste sociale aspect: werkgelegenheid. Met het onderzoek bieden zij inzicht in hoeveel banen al circulair zijn, maar ook welke vaardigheden nodig zijn om de transitie te versnellen.

Werkgelegenheid in de circulaire economie



De circulaire economie heeft het potentieel om werkgelegenheid te creëren in een gezonde leefomgeving en tegelijkertijd innovatie en bedrijven aan te trekken en samenwerking te stimuleren. Door middel van de circulaire economie kunnen steden dus voldoen aan hun verantwoordelijkheid om voldoende, zinvolle banen te leveren aan een exponentieel groeiende bevolking. Daarom richten Circle Economy en Erasmus Universiteit zich in hun onderzoek op het kwantificeren van werkgelegenheid en het definiëren van de vaardigheden die nodig zijn in een circulaire economie.

Gezamenlijk onderzoek van de Erasmus Universiteit en Circle Economy toont aan dat momenteel 8,1% van alle banen in Nederland circulair zijn. Dit getal omvat banen uit allerlei verschillende sectoren, van afvalverwerking tot aan de creatieve industrie.

Dankzij dit onderzoek weten we nu ook dat een grove 92% van alle banen in Nederland momenteel niet circulair zijn en dus ook niet bijdragen aan de circulaire economie. Nederland is bij uitstek een land waar er grote kansen zijn voor de circulaire economie, maar extra inspanningen zijn absoluut nodig om het aantal circulaire banen en hun impact te vergroten. Verder onderzoek door Circle Economy en de Erasmus Universiteit zal inzicht bieden in welke vaardigheden nodig zijn om de circulaire economie te implementeren en hoe de Nederlandse overheid daaraan kan bijdragen.

Lees over de eerste resultaten