Tien MVO-managers op de shortlist voor titel ‘MVO Manager van het Jaar 2017’

In de afgelopen periode zijn zo’n 350 MVO-managers in Nederland uitgenodigd om 3 personen uit deze groep te kiezen waarvan zij vinden dat deze in aanmerking komen voor de titel ‘MVO Manager van het Jaar 2017’.

Inmiddels zijn de stemmen geteld. De volgende 10 MVO Managers staan op de shortlist voor de volgende ronde:

Denise Pronk (Programme manager CR bij Schiphol )

(Programme manager CR bij ) Geanne van Arkel (Head of Sustainable Development bij Interface )

(Head of Sustainable Development bij ) Niels van Geenhuizen (Program Manager Sustainability bij Arcadis )

(Program Manager Sustainability bij ) Marlijn Simons-Somhorst (Manager Corporate Responsibility & Relations bij Lidl Nederland )

(Manager Corporate Responsibility & Relations bij ) Liliane van Heteren (Manager corporate responsibility bij Albert Heijn )

(Manager corporate responsibility bij ) Arnoud van Vliet (Manager CSR & Quality bij Zeeman )

(Manager CSR & Quality bij ) Jolanda Soons-Dings (Sr. Manager Regulatory Affairs & Sustainability bij Lamb Weston / Meijer )

(Sr. Manager Regulatory Affairs & Sustainability bij ) Marianne van Keep (Director of Sustainability bij Verstegen Spices & Sauces )

(Director of Sustainability bij ) Tanja Roeleveld (Manager Sustainability bij Landal Greenparks )

(Manager Sustainability bij ) Jan-Willem Vosmeer (Corporate Social Responsibility Manager bij Heineken International)

Op 27 september a.s. nomineert de deskundige jury uit deze kandidaten 3 personen. Vervolgens nodigen we de abonnees op de nieuwsbrief van www.duurzaam-ondernemen.nl (Online Kenniscentrum Duurzaam ondernemen) uit om een stem uit te brengen op een van de door de jury genomineerde kandidaten. Deze stemming weegt voor 60 procent mee in het eindoordeel. Op het 17de Nationaal Sustainability Congres op 9 november a.s., het grootste jaarlijkse congres op het gebied van MVO en duurzaamheid, stemmen de bezoekers op hun favoriete kandidaat. Deze stemming weegt voor 40 procent mee.

De winnaar ontvangt een bokaal en een prachtig weekendarrangement voor twee personen in Duurzaam Landgoed Zonheuvel in Doorn.

De verkiezing wordt dit jaar voor de 5de keer georganiseerd. MVO-adviesbureau Sustainalize en Moonen Packaging zijn de organisatoren.