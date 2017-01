Thema nieuwe MKB-prijs Limburg: van winst naar waarde

Gaat het Limburgse ondernemers alleen om winst? Of vinden ze het ook belangrijk om waarde te creëren op andere manieren? MKB-Limburg en L1 denken dat er in Limburg genoeg bedrijven zijn die hun steentje bijdragen aan een betere wereld. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: vrijwel elk zichzelf respecterend bedrijf wijdt er op zijn website wel een alinea aan. Maar dat is niet genoeg om dit jaar de MKB L1mburg Prijs in de wacht te slepen. De wedstrijdorganisatoren MKB-Limburg en L1 zijn namelijk op zoek naar Limburgse MKB-bedrijven waar duurzaamheid is verankerd in de bedrijfsvoering. Ondernemingen die hun succes niet alleen afmeten aan de winst, maar ook aan hun positieve invloed op de maatschappij en/of het milieu.

Op zijn Engels kernachtig samengevat als: people, planet, profit. De winnaar krijgt een kunstwerk van Chris Gadiot en voor maar liefst 10.000 euro advertentietijd op L1.

Positieve impact

Met dat reclamebudget zou Bo Smits wel raad weten. Ze is Communicatie & HR Adviseur bij Weelec, een van de deelnemers aan de MKB L1mburg Prijs 2016. “Dit is een mooie kans om te laten zien wat we doen”, zegt Smits. “Die laten we natuurlijk niet liggen!” Het Maastrichtse bedrijf noemt zichzelf dé maatschappelijk verantwoorde verwerker van elektronisch afval. Behalve dat daarmee wordt voorkomen dat gevaarlijk afval in het milieu terechtkomt, draagt Weelec door duurzame recycling van elektronisch afval bij aan behoud van eindige grondstoffen.

Bovendien creëert het bedrijf werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Een schoolvoorbeeld van people, planet, profit”, vindt Smits. “Het thema van de MKB L1mburg Prijs, van winst naar waarde, brengen we dagelijks in de praktijk. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA. De deelname aan de competitie is voor ons een manier om meer aandacht te creëren voor duurzaamheid en onze positieve impact te vergroten.”

Meer informatie en het inschrijfformulier is te vinden op L1.nl/prijs.