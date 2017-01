Stijging van 50% in circulaire start-ups en initiatieven in 2016

De circulaire economie wint terrein. Uit onderzoek van Nederland Circulair! blijkt dat het aantal circulaire start-ups en initiatieven in 2016 met 50% is gestegen ten opzichte van 2015. Per maand starten er zo’n 5-10 duurzame initiatieven, van start-up tot multinational. Om dit aantal verder te laten stijgen, openen veertig van deze circulaire bedrijven en organisaties vanaf maandag 16 januari ter inspiratie hun deuren tijdens de tweede Week van de Circulaire Economie. Daarnaast fungeert Amsterdam het komende jaar als Circulair Aanjager om de circulaire economie in Nederland nog verder uit te bouwen: de hoofdstad neemt een voortrekkersrol in onderzoek naar en implementatie van de circulaire economie.

“De transitie naar de circulaire economie is slim en noodzakelijk,” aldus Antoine Heideveld, programmamanager van Nederland Circulair!, organisator van de week. “We zien dat circulair ondernemen steeds belangrijker wordt. Uit onze database van circulaire bedrijven, projecten en initiatieven blijkt dat het aantal in 2016 met 50% toegenomen is ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat betekent dat er elke maand vijf tot tien nieuwe circulaire projecten starten. Dat is een spectaculaire ontwikkeling.”

De sterke groei dit jaar bestaat uit aanwas van nieuwe innovatieve ondernemingen die mooi verspreid zijn over zowel start-ups, mkb als het grootbedrijf. Hierbij zijn veel verschillende sectoren vertegenwoordigd. Voorbeelden lopen uiteen van het Circulaire Paviljoen van ABN AMRO tot de innovatieve scheidingsbakken van BinBang.

Een volgende stap

“Ongeveer twee derde van deze initiatieven houden zich bezig met recycling, hergebruik en compostering, zo blijkt uit onze analyse,” aldus Heideveld. “Dit is voor velen een logische interpretatie van circulaire economie. Een circulaire economie gaat echter een stap verder, zoals over het gebruik van minder materialen of materialen met een langere levensduur in producten. Ook het herontwerpen van producten en nieuwe business- en financieringsmodellen spelen een belangrijke rol in circulariteit. Daar gaan we in 2017 stappen in zetten.”

Amsterdam koploper

Elke transitie heeft aanjagers nodig, aldus Heideveld. ”Organisaties die durven experimenteren. Die durven dromen over een man op de maan. Als eerste stad ter wereld heeft Amsterdam de kansen voor een circulaire economie in en om de stad kwantitatief inzichtelijk gemaakt. Dat heeft geresulteerd in 23 gemeentelijke projecten en een omvangrijk innovatieprogramma, dat inzicht biedt in de belangrijkste circulaire projecten van kennisinstellingen en bedrijven in de stad. We zijn dan ook blij dat Amsterdam in 2017 de rol van Circulair Aanjager wil vervullen om de transitie te versnellen.”

Over de Week van de Circulaire Econome

De Week van de Circulaire Economie vindt voor de tweede keer plaats en duurt van 16 tot en met 24 januari. De organisaties is in handen van de in Nederland Circulair!, een verband van zes samenwerkende duurzaamheidsorganisaties. Vanaf 16 januari opent een breed scala aan organisaties die nu al slim, circulair ondernemen hun deuren. Ze delen hun ervaringen over de circulaire economie: niet alleen de succesverhalen, maar ook de verbeterpunten. Op de agenda staan zowel start-ups (zoals de circulaire koptelefoons van Gerrard Street), MKB (de circulaire spijkerbroeken van MUD Jeans) als multinationals (circulaire stofzuigers van Philips). Ondernemers en professionals die aan de slag willen met circulaire principes in hun organisatie kunnen zich laten informeren en inspireren.