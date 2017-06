‘Sterke merken, betere wereld’: de maatschappelijke betekenis als nieuw perspectief voor je merk

Gisteren, 13 juni verscheen het boek Sterke merken, betere wereld van Bart Brüggenwirth. Dit boek biedt bedrijven inspiratie en handvatten om duurzaamheid effectief en geloofwaardig in hun marketing te integreren. De eerste exemplaren werden door Bart Brüggenwirth (midden op de foto) tijdens een inspirerende boekpresentatie aangeboden aan (vlnr) Frans Spekking (Interface), Talitha Muusse, Marius Smit (Plastic Whale), Maria van der Heijden (MVO Nederland) en Anniek Mauser (Unilever).

Groei

Merken worden beter gewaardeerd als ze bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen. Ze spelen hiermee in op de behoeftes van mensen om positieve, duurzame keuzes te maken. Bij bedrijven als Unilever en DSM zorgen duurzame producten voor het grootste deel van hun groei. Het marktaandeel van voedingsmiddelen met een keurmerk groeide in 2016 met maar liefst 27%, zo blijkt uit de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI Nederland. Bart Bruggenwirth: ‘Door het merk, mensen én maatschappij met elkaar te verbinden bouw je sterkere merken voor een betere wereld. Zo creëer je maatschappelijke betekenis. Dat is een essentiële bouwsteen voor een eigentijdse positionering.’

Doen en vertellen

Maar de praktijk is weerbarstig, zo blijkt uit de paneldiscussie. De werkelijkheid is complex als het om mvo gaat. De consument is bovendien sceptisch. De boodschap moet vaak in een split second door de consument wordt opgepikt. Anniek Mauser: ‘De uitdaging is om de balans te vinden tussen wat je doet en de communicatie daarover naar de consument, zodat het daar resoneert. Je moet het simpel houden. Keurmerken kunnen daarbij helpen.’

‘Het onderscheidend vermogen zit vooral in wat je doet en hoe je mensen activeert’, aldus Marius Smit. Het moet geen gepolijst marketingverhaal worden. Aan de andere kant wil je wel dat mensen weten waar een merk voor staat en wat het doet. Soms kun je ook te bescheiden te zijn, zoals Interface in het verleden.

Met dit boek wil Bart Brüggenwirth de maatschappelijke betekenis van bedrijven en merken op de kaart zetten en daarmee een versnelling creëren in duurzaam ondernemen. In discussies over de purpose van merken lopen de klantbelofte en de maatschappelijke bijdrage vaak door elkaar heen. Door maatschappelijke betekenis specifiek te benoemen en zich daarmee te manifesteren, creëren marketeers kansen om klanten te winnen en te binden. Voor mvo-managers is het een volgende stap in hun mvo-beleid, waarmee ze een positieve, meer strategische invulling aan mvo kunnen geven. Maria van der Heijden: ‘De nieuwe economie is er al. Er is geen enkele belemmering er vol in te stappen. Door zijn ervaringen en inzichten in de wereld te zetten en kopieerbaar te maken, draagt Bart met dit boek bij aan de werelddoelen.’

