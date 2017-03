Start draagproef circulaire bedrijfskleding TBI

Zo’n 20 medewerkers van TBI zijn gisteren van start gegaan met een draagproef voor werkkleding op basis van een circulair concept.

Ambitie 2022: 100% circulaire bedrijfskleding

TBI heeft de ambitie om met haar totale pakket aan werkkleding, veiligheidsschoenen en overige persoonlijke beschermingsmiddelen toe te groeien naar enkel circulaire producten in 2022. Al deze producten zullen dan zijn ontworpen en samengesteld volgens circulaire principes. Dit wil zeggen dat ze na gebruik als product, component of grondstof weer ingezet kunnen worden in soortgelijke of andere producten, zonder kwaliteitsverlies en zonder schadelijke effecten voor mens en milieu. Daarnaast betekent dit dat deze producten uiteindelijk worden samengesteld uit enkel herwonnen grondstoffen.

Ontwikkelplatform

Omdat samenwerking in de keten cruciaal is bij het toewerken naar circulaire producten en systemen hebben TBI en Intersafe een ontwikkelplatform opgericht, waarin meerdere spelers in de keten participeren.

Samenwerkende partijen De deelnemende producenten van werkkleding zijn HAVEP, Schijvens en Tricorp. Al deze bedrijven hebben reeds circulaire producten in hun collectie en werken aan een constante verbetering en uitbreiding hiervan. Ook Emma Safety Footwear heeft een eerste serie circulaire veiligheidsschoenen beschikbaar en heeft de ambitie om haar totale collectie, inclusief nieuwe modellen volgens dit principe te produceren. FBBasic ondersteunt een aantal van de betrokken producenten bij de ontwikkeling van circulaire producten. Daarnaast verzorgt zij voor TBI en Intersafe via dochter Cofa de retourlogistiek.

Materialenpaspoort

In de ontwikkeling naar een circulair assortiment zullen alle producten uiteindelijk ook een unieke identificatie, alsmede een materiaalpaspoort krijgen, zodat een product goed te volgen is in zijn levenscyclus. Daarmee is het voor alle partijen in de keten, van producent tot drager tot recycler, duidelijk waaruit een product is samengesteld, hoe het kan worden ontmanteld en welke andere toepassingen na gebruik mogelijk zijn. Tevens is voorzien de producten via het paspoort op te nemen in een materialenbank, zodat producenten ook zicht en grip hebben op de producten die in de markt zijn en deze uiteindelijk weer als grondstof kunnen worden ingezet.

Harald van Keulen, directeur TBI Bouw: “We zijn als TBI verheugd dat deze belangrijke stap is gezet op weg naar een volledig circulair pakket bedrijfsveilige kleding en schoenen. We maken als ‘praktijkmensen’ zaken graag concreet; samen met deze partners laten we zien dat het toewerken naar volledig circulaire producten daadwerkelijk mogelijk is. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het milieu, behoud van grondstoffen en leveren op deze wijze graag onze bijdrage. Zo maken we de toekomst.”