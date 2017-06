Staatssecretaris geeft samen met bedrijven en kennisinstellingen startschot voor Sustainable Food Initiative

De Staatssecretaris van Economische Zaken, voedingsmiddelenbedrijven, kennisinstellingen en overheden hebben op donderdag 22 juni 2017 een verklaring ondertekend voor de start van het Sustainable Food Initiative. Dit initiatief, dat in de gouden driehoek wordt vormgegeven, draagt bij aan de ambities van de Staatssecretaris op het gebied van innovatie, verduurzaming en economische versterking zoals vastgelegd in de slotverklaring van de Voedseltop.

Het initiatief is gericht op onderzoek voor het realiseren van een systeemsprong in duurzame voedselverwerking om op een duurzame wijze te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag naar gezond en veilig voedsel. Dit omvat onderzoek naar het verlagen van de footprint, het circulair maken van de voedselproductie, het terugdringen van verspilling in de keten en bij de consument en het ondersteunen van de consument bij het maken van een gezonde en duurzame keuze. Binnen het initiatief is er tevens aandacht voor snelle introductie van innovaties in de markt, onder andere via start-ups, een belangrijk aandachtsveld van de Staatssecretaris.

De initiatiefnemers, Unilever, Wageningen UR, het Institute for Sustainable Process Technology hebben de campus van Wageningen UR gekozen als fysieke hub waar onderzoekers en vernieuwers uit de hele wereld gaan samenwerken en innoveren. Met de ondertekening is een begin gemaakt met het Sustainable Food Initiative, waar partijen op kunnen aansluiten, en dat per 1 januari 2018 van start zal gaan.