Schiphol geprezen om CO2-neutraliteit

Amsterdam Airport Schiphol heeft van de brancheorganisatie Airports Council International (ACI) voor de vierde keer op rij het hoogst haalbare certificaat voor CO 2 -neutraliteit ontvangen. Het certificaat is een beloning voor de CO 2 -neutrale bedrijfsvoering van Schiphol.

Exceptionele inspanning

Schiphol ontvangt het certificaat, vanwege “de exceptionele inspanningen in de omgang met, het verminderen van en het neutraliseren van alle eigen CO 2 uitstoot op de luchthaven.”

Schiphol zet zich in voor het tegengaan van klimaatverandering. Dat doet Schiphol onder meer door het terugdringen van de eigen CO 2 -uitstoot . Bijvoorbeeld door led-verlichting, elektrisch vervoer en circulaire toepassingen.

Daarnaast compenseert Schiphol de uitstoot die het nog wel produceert door middel van het aanschaffen van certificaten van duurzame wind- en zonne-energie uit Nederland en België.

Hoogste internationale niveau