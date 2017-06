Ruime meerderheid ondernemers heeft gevoel belangrijke bijdrage te leveren aan de maatschappij

Rijk en succesvol worden? Dat is voor slechts 2 procent van de ondernemers de reden om aan een eigen bedrijf te beginnen. Je eigen dromen kunnen volgen, is de grootste motivator. Dat blijkt uit een enquête naar ondernemersgeluk van Forum, het opinieblad van VNO-NCW. Gemiddeld geven ondernemers hun geluk een 8.

Bijdrage aan maatschappij

Maar liefst 80 procent van de ondernemers heeft het gevoel een belangrijke bijdrage te leveren aan de maatschappij. Ondernemers zijn bewust bezig met duurzaamheid en het milieu. Of zetten zich in om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. ‘Mijn hele personeel komt uit [een] uitkeringssituatie’, vertelt een ondernemer. Anderen zien hun bijdrage op kleinere schaal, zoals het ontwerpen of bouwen van huizen. ‘Ik lever een goede en eerlijke dienst tegen een redelijke prijs’, zegt een ondernemer.

Geld verdienen

Gevraagd naar waar ze het meeste plezier aan beleven in hun ondernemerschap, zetten ondernemers geld verdienen onderaan hun lijstje. Slechts 2,6 procent van hen zet dit op de eerste plaats. Het leukste van het ondernemerschap noemen ondernemers innoveren en nieuwe kansen zien.

Ten koste van privéleven

Twee derde van de ondernemers is tevreden met zijn inkomen, al zouden ondernemers naar eigen zeggen soms meer kunnen verdienen in loondienst. Ongeveer de helft van alle ondernemers zegt dat het privéleven soms ten koste gaat van het werk.

Wakker liggen

De vervelendste aspecten van het ondernemerschap zijn regeldruk, administratie en de soms onvoorspelbare overheid, aldus ondernemers. En hoe leuk het ondernemen ook is, soms liggen ondernemers er ook wakker van. Bijna twee derde van de ondernemers piekert ’s nachts over zaken als financiering, zieke werknemers, klanten die niet betalen of de opvolging in hun bedrijf.

Perfecte dag

Gevraagd naar hun perfecte dag, dromen ondernemers van enthousiaste werknemers en tevreden klanten, dagen waarop nieuwe opdracht binnenkomen en waarop aan de toekomst kan worden gewerkt. Zonder teveel afleiding van emails en randzaken. Want op een echte dag gaat er toch vaak teveel tijd zitten in vergaderen, het personeel aansturen en mail wegwerken. Sommige ondernemers hebben helemaal niks meer te klagen. Hun ideale dag? ‘Zoals mijn dagen er nu uitzien.’

Forum-enquête

Aan de Forum-enquête deden 231 leden mee van de regionale ondernemersverenigingen aangesloten bij VNO-NCW. Van deze ondernemers geeft 54 procent leiding aan een bedrijf met 15 werknemers of minder, 18 procent aan een bedrijf met 16 tot 50 werknemers en 28 procent aan een groter bedrijf.