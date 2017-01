Round=Real: De Week van de Circulaire Economie

Met als titel 'Round=Real' organiseert @NLcirculair De Week vd #Circulaire Economie 16/1-24/1 ow.ly/lgXy307G7ng #mvo @rockwool_BNL

#MVO, #transparantie, #duurzaamheid, Benefits of Nature kan je daarbij helpen skybird.nu/7hNr1P pic.twitter.com/8vTjthwS6z

These Photos Make Deadly Industrial Pollution Look Eerily Beautiful: fastcoexist.com/3066743/these… #mvo #duurzaam #mvo_nl via @FastCoExist

#Circulair @Min_IenM zet de bekendste voorbeelden nog eens op een rij, ook @InterfaceInc #MVO twitter.com/Min_IenM/statu…

Het originele artikel over de maatschappelijke rol die commissarissen moeten gaan invullen: p-plus.nl/nl/nieuws/ante… #MVO twitter.com/MarleenJG/stat…

Bent u #ondernemer en wilt u #sociaalondernemen? Wij helpen u graag! #mvo

@LarsMoratis @folmolen OVERSCHRIJFWERK DIT BERICHT stond sinds 22-12 op website P+ p-plus.nl/nl/nieuws/ante… #MVO

Material Matters: nieuw boek over circulair omgaan met grondstoffen: duurzaam-ondernemen.nl/materi… #mvo #duurzaam #mvo_nl via @folmolen

Het nieuwe jaar meteen #MVO bewust beginnen. Ook bij een #evenement of #congres kan het! Hier een aantal tips: bit.ly/2iHzSvq

TL vervangen door LED? Waar moet ik op letten? bit.ly/led-tube #MVO pic.twitter.com/bCFjIev0q7

#IDIOOT @DuurzOndern Hoezo is Kempen Gl. Sust. Equity fonds zo duurzaam? Grootste belang zit in oliemij. Western Refining #MVO pic.twitter.com/V2JfFpkQWy

#MVO aantal burger #coöperaties blijft stevig doorgroeien twitter.com/mwertwijn/stat…

