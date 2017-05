Radboudumc wint regionale MVO Award 2017

Radboudumc mag aansluiten in het duurzame rijtje van Modderkolk, Banken Champignons en Scholten Awater! De winnaar van de regionale MVO Award 2017 is Radboudumc.

De winnaar

Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Cathy van Beek nam als trots lid van de Raad van Bestuur de award in ontvangst. Antoine Driessen, directievoorzitter Rabobank Rijk van Nijmegen, reikte ook dit jaar weer de award uit. Cathy van Beek: “We zitten nu in de fase dat we alle losse initiatieven van onderaf bundelen. We zorgen dat alle losse bloemen nu mooie boeketten worden.”

Het juryrapport

Sylvia Fleuren, wethouder Berg en Dal en juryvoorzitter, over de drie finalisten: “Het zijn alle drie bijzondere ondernemingen met bijzondere doelstellingen en prestaties. Met één gemeenschappelijke doel: zich inzetten voor een beter leefklimaat. De passie voor hun werk is groot en voelbaar.” De winnaar Radboudumc volgens de jury: “Cathy van Beek en haar teamleden hebben een mammoettanker in een niet te stoppen beweging gebracht.”

MVO Award

De MVO Award is een prijs voor hét bedrijf uit de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen en Wijchen dat zich onderscheidt door aantoonbaar maatschappelijk verantwoord te ondernemen en zichtbaar betrokken te zijn bij onze regio. Door de uitreiking van de MVO Award worden bedrijven die – op basis van People, Planet en Profit – bijdragen aan een positief leefklimaat in het Rijk van Nijmegen, in de spotlights gezet.