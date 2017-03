PLUS derde jaar op rij Meest Verantwoorde Supermarkt

Wederom mag PLUS de duurzaamheidsvlag uithangen. De supermarkt is namelijk voor het derde jaar op rij verkozen tot Meest Verantwoorde Supermarkt van Nederland. Met een gemiddelde van 7,58 behaalde PLUS de koppositie in het Duurzaamheidsonderzoek van GfK, in opdracht van Foodmagazine. En dat mag gevierd worden.

Hoge cijfers



Het onderzoek naar maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat over het imago van supermarkten op het gebied van duurzaamheid en werd gehouden onder bijna zesduizend consumenten. Op alle zes onderzochte criteria scoorde PLUS hoge cijfers: klanten en maatschappij, gezondheid, duurzame handel, klimaat, lokale betrokkenheid en medewerkers.

Het juryrapport: “Vorig jaar werd PLUS al een échte allrounder genoemd, omdat de keten in alle onderzochte thema’s in de top vijf stond. Dit jaar pakt de supermarkt voor alle onderdelen een podiumplaats. Voor vier van de zes thema’s behaalt de supermarkt zelfs de eerste plaats: gezondheid, klimaat, lokale betrokkenheid en medewerkers. Het is een Sven Kramer en Eric Heijden-achtige dominantie.”

Goed en verantwoord



Eric Leebeek, commercieel directeur en voorzitter van het Greenteam bij PLUS: “Als PLUS organisatie staan we samen met onze ondernemers en medewerkers midden in de samenleving en zijn we zeer betrokken bij alles wat er in de buurt gebeurt. We bieden een goed, lekker en uitgebreid verantwoord assortiment. En daar blijft het niet bij! Zo sponsoren we allerlei plaatselijke initiatieven, maken we de verpakkingen van onze huismerkproducten kindermarketingvrij en hebben we medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in bijna al onze winkels in dienst. Bovendien bezorgen veel ondernemers met elektrische en hybride bezorgwagens en hebben we ervoor gezorgd dat al onze 261 supermarkten klimaatneutraal zijn. Daar zijn we supertrots op. En we gaan door, want er zijn nog tal van verantwoorde stappen te zetten. In 2017 onder andere met veel aandacht voor biologisch.”

PLUS houdt van goed eten, voor iedereen elke dag. Het liefst lekker én verantwoord. Als eerste supermarkt stapte de supermarkt dan ook over op enkel Fairtrade koffie en thee van het huismerk en 100% Fairtrade bananen. Op dit moment heeft PLUS van alle supermarkten de meeste Fairtrade producten in het assortiment. Daarnaast bekijkt de supermarkt dit jaar de mogelijkheden voor een uitbreiding van de Fairtrade certificering van cacao voor het PLUS Huismerk. Een overzicht van hetgeen PLUS doet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de ambities voor 2017 zijn terug te vinden in het Verantwoord en sociaal jaarverslag 2016.