Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen behaalt mijlpaal met 10.000 nieuwsberichten!

Het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl) heeft een mijlpaal behaald: dit bericht is het 10.000ste nieuwsbericht dat op deze bekende webportal is gepubliceerd!

De webportal bestaat sinds mei 2000 en onderscheidt zich door een scherpe scope qua redactie. Alleen echt relevante pers- en nieuwsberichten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid in relatie tot bedrijfsleven worden op de site geplaatst. De website is recent responsive gemaakt zodat ook op mobiele apparaten het nieuws goed gelezen kan worden. Ook is de online boekshop met de beste boeken op het gebied van MVO en duurzaamheid daarbij geheel vernieuwd.

De belangrijkste nieuwsfeiten in de geschiedenis van MVO in Nederland zijn opgenomen in een fraaie online tijdlijn.

De webportal is eigendom van Van der Molen E.I.S.. Deze onderneming heeft nog 3 andere webportals op het gebied van duurzaamheid: