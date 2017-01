Nominaties Sustainable Travel Award bekend

De drie genomineerden voor de Sustainable Travel Award zijn bekend. Het gaat om, in willekeurige volgorde, Better Holidays Better World van TUI Benelux, People & Planet van Riksja Travel en Kinderparticipatie in toerismeontwikkeling op Curaçao van TUI Nederland.

Better Holidays Better World betreft de eerste gezamenlijke duurzaamheidsstrategie van TUI Benelux sinds TUI Nederland en België als kluster samenwerken. Het doel van de strategie is de positieve impact van toerisme te vergroten en de negatieve impact te verkleinen.

Met People & Planet compenseert Riksja Travel CO2 uitstoot via projecten op diverse plaatsen. Dat gebeurt in Kenia en India (kooktoestellen), Brazilië (bosbescherming) en Vietnam (waterkracht). Riksja compenseert vlucht- en landarrangement en betrekt de eigen medewerkers bij het project.

Met kinderparticipatie in toerismeontwikkeling op Curaçao betrekt TUI Nederland kinderen bij de ontwikkeling van toerisme op de vakantiebestemming. TUI heeft met het project een dialoog mogelijk gemaakt tussen volwassenen en kinderen, die op hun non-politieke manier tegen zaken aankijken. Het project wordt onder andere uitgevoerd via de Raad van Kinderen door TUI op de Antillen. Via TUI Care Foundation heeft TUI gezorgd voor 33 recyclingstations bij hotels.

De winnaar van de Sustainable Travel Award wordt bekend gemaakt tijdens het Reisgala van TravMagazine op zaterdag 28 januari in de Amsterdam Arena.

Achtergrond Sustainable Travel Award

Dit jaar wordt voor het eerst de ‘Sustainable Travel Award’ uitgereikt, een initiatief van ANVR en TravMagazine en voor reisondernemers een belangrijke onderscheiding. De award gaat naar de organisatie met het meest toonaangevende initiatief om met -nog- meer respect om te gaan met natuur, cultuur, milieu en lokale bevolking: kortom ‘Better holidays’.

Welke reisonderneming dat is, wordt niet alleen bepaald door de jury bestaande uit MVO Nederland, ANVR, een reisondernemer en TravMagazine, maar ook reisprofessionals hebben hun stem uit kunnen brengen. De jury neemt in haar eindoordeel de (sociale) impact op lokale bevolking, milieu & natuur mee, maar ook de impact op de reiziger en de bedrijfseconomische impact. Vier van de maar liefst veertien nationale en internationale inzendingen zijn genomineerd en slechts één mag met de ‘Sustainable Travel Award’ naar huis.

Foto: Melvin Mak (TUI) en Kyriël van der Sloot (Riksja Travel).