Nieuwe webshop helpt circulair Nederland vooruit

VerdraaidGoed, Stichting Maatschappij en Onderneming, Het Groene Brein, Nudge en Nederland Circulair hebben hun krachten gebundeld om Nederlandse, circulaire ondernemers een extra podium te bieden. Samen lanceren zij vandaag een nieuwe webshop, genaamd LoopedGoods.

Nederland heeft veel gepassioneerde ondernemers die werk maken van de circulaire economie. LoopedGoods is een webshop waarin deze ondernemers hun producten aanbieden. Er zijn producten te vinden van diverse food-initiatieven zoals Instock, RotterZwam en Kromkommer. Alle drie weten zij voedsel te maken van ‘afval’ en zorgen ze ervoor dat groenten, koffiedik of brood niet verloren gaan. Ook upcycle initiatieven zoals Roetz Bikes, Beat the Bag, Van Hulley en NS-Upcycle hebben een plek gekregen op LoopedGoods. Deze producten laten zien dat het restmateriaal van de één vaak een prima grondstof is voor de ander. Tot slot zijn er de afval-preventie initiatieven. Denk aan herbruikbare drinkflesjes of de soepstarters van SoepHoofd, waarmee je van overgebleven groenten uit de koelkast een smakelijke soep maakt.

Antoine Heideveld, directeur van Het Groene Brein is één van de initiatiefnemers van LoopedGoods. “In het afgelopen jaar heb ik aardig wat tijd besteed aan het zoeken en bestellen van geschikte cadeaus voor onze medewerkers en relaties. Ik had behoefte aan één plek waar ik producten kan bestellen die de circulaire economie in ons land verder helpen en de ondernemers achter de producten steun in de rug geeft. Met LoopedGoods is deze plek nu gecreëerd.”

LoopedGoods focust sterk op het verhaal van de ondernemers achter de producten. Op de website wordt het verhaal van deze Nederlandse circulaire start-ups en scale-ups verteld. Remco Addink van VerdraaidGoed: “Wij geloven dat de transitie naar de circulaire economie niet zonder gedreven ondernemers kan, die geloven in een wereld waarin afval niet bestaat. En deze ondernemers kunnen op hun beurt weer niet zonder elkaar. LoopedGoods verbindt hen, want samen staan ze sterker! Wij vonden het tijd voor circulaire producten in de spotlights. Met LoopedGoods maken we ons daar hard voor.”

LoopedGoods is een webshop voor zowel consumenten als bedrijven. Middels een bedrijfsaccount kunnen bedrijven ook gemakkelijk zakelijk circulair inkopen. Bij de interne lancering van afgelopen donderdag waren ook de eerste zakelijke klanten aanwezig, zoals de Erasmus Universiteit en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij geven aan blij te zijn voortaan hier hun relatiegeschenken te kunnen kopen.