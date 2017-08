Nederlandse Solarus schaalt op naar internationale markten met kapitaalinjectie van € 6,7 miljoen

Solarus, de in Venlo gevestigde ontwikkelaar en producent van hybride solar systemen, rondde onlangs een investeringsronde van € 6,7 miljoen af. Met deze kapitaalinjectie kan het bedrijf dat hoogst efficiënte energiesystemen levert (tot 4x de opbrengst van standaard PV-panelen), zijn vleugels verder uitslaan. Tot de investeerders die in deze ronde instapten behoort het ForestEffect Fund, een impact fonds dat is gelieerd aan het Dutch Good Growth Fund van de Rijksoverheid. Met recente orders van een grote internationale hotelketen, grote wooncomplexen en diverse productiebedrijven in binnen- en buitenland is Solarus bezig internationaal op te schalen.

CEO van Solarus, de Nederlander Leen Zevenbergen, verwacht dat het bedrijf binnen 5-7 jaar tijd een internationale omzet van € 1 miljard of meer kan bereiken. “We hebben veel tijd en energie gestoken in R&D, marktontwikkeling en de bouw van onze productiefaciliteiten. Dit jaar zijn we pas echt begonnen met verkoop en dat gaat goed. De hoge energieopbrengst per m2 biedt veel voordeel, zeker wanneer je bedenkt dat een fors deel ervan in de vorm van warmte beschikbaar is. Dat is bruikbaar voor verwarming én koeling. In situaties met weinig (dak)ruimte zijn onze systemen een uitkomst om toch de benodigde zonne-energie te leveren. Doordat we ook een business model hebben waarin lokale partners Solarus systemen in licentie gaan produceren kunnen we snel opschalen en grote volumes produceren. Voor de komende twee jaar staan vijf assemblage fabrieken buiten Europa in de planning.”

Investeringsfonds ForestEffect Fund stapte onlangs in als investeerder. Het fonds investeert in bedrijven die bepalend zijn voor de duurzame verandering in de agri-commodity sector. “Solarus past uitstekend bij de doelstelling van het fonds: Solarus leidt de energie transitie door lokale renewable energy oplossingen te bieden voor productieprocessen en opslag.” Ook praktijkgerichte partijen zoals NASACA Smart Energy (een samenwerking tussen NASA Holding BV, een internationale investeerder in de productie van vers fruit, logistiek vastgoed en renewable energy en Catena Investments, een Nederlands investeringsbedrijf actief in de CleanTech, FinTech en vastgoedsector) en Ponzio Solar Facilities S.A. (een van grootste spelers in de solar sector in Zwitserland) stapten in als partners. In een succesvolle crowd funding werd eind december € 800.000 aangetrokken en ook het management van Solarus investeerde zelf substantieel in deze ronde. In de zomer van 2016 werd bovendien een Eureka-subsidie van € 2,7 miljoen toegekend aan een door Solarus geleid internationaal consortium om de geautomatiseerde productiefaciliteiten in Venlo en productontwikkeling verder te financieren.

Op het personele vlak groeide Solarus verder. Het team bestaat nu uit ruim 30 mensen, met vestigingen in Venlo (productie/HQ), Gövle-Zweden (R&D), Kaapstad-SAF (sales), Chennai-India (sales). Onlangs versterkte het team zich met Chief Commercial Officer Kees Onstein (o.m. oprichter van Solar Total), directeur international business development Ron Coolen (was business manager Ricoh) en director international accounts Joost Brinkman (was Lead Sustainability Services bij Accenture Benelux).

Markt herkent potentie

Het van oorsprong Zweedse bedrijf Solarus vestigde zich in 2015 in Venlo om daar een modern bedrijf op te zetten voor de productie van hybride solar power collectors. Deze zogenaamde C-PVT-systemen hebben een energieproductie met een piekvermogen van 750 W/m2. Dat is de hoogste energieopbrengst in de markt. In situaties waar een continue behoefte is aan warmte (en/of koeling!) is het PowerCollector systeem van Solarus meteen uiterst concurrerend en zijn terugverdientermijnen van 3 tot 7 jaar heel normaal. Het systeem wordt inmiddels toegepast bij o.m. grote en kleinere hotels, ziekenhuizen, sport/wellness inrichtingen, (food)procesindustrie, kantoren, wooncomplexen en woonhuizen.

Met name in (stedelijke) situaties met beperkte (dak)ruimte biedt Solarus uitkomst: met de hoge energie opbrengst kan beschikbare ruimte optimaal benut worden. Het Internationaal Energie Agentschap in Parijs gaf in 2013 al aan dat PVT-technologie ideaal is voor duurzame energieopwekking in een snel verstedelijkende wereld.

Vanaf de start heeft Solarus altijd een internationaal perspectief gehad, met een dubbele missie: bestrijden van energie-armoede en terugdringen van CO2-uitstoot. Inmiddels zijn ruim 1.500 systemen geïnstalleerd in Zuid-Afrika, N/Z/W-Europa, Turkije, India, Seychelles, etc. In deze en andere markten plant Solarus met lokale ondernemers en overheden de bouw van lokale assemblage fabrieken.

N.B. Leen Zevenbergen (CEO van Solarus) zal tijdens het 17de Nationaal Sustainability Congres op 9 november optreden in een sessie van B Corps Europe.