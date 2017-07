De Nationale Energiecommissie presenteert eerste bevindingen

De Nationale Energiecommissie presenteerde vandaag haar eerste bevindingen aan politiek Den Haag; demissionair premier Rutte, informateur Zalm, de Tweede Kamer, de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken en het Ministerie van Economische Zaken. Daaruit blijkt met name dat Nederland op het gebied van energie-innovatie het best presteert, maar dat de implementatie van de innovaties achterblijft.

Nederland wereldkampioen energietransitie

De Nationale Energiecommissie stelde in januari 2017 Ruud Koornstra aan als Nationaal Energiecommissaris. De afgelopen maanden verenigden honderdduizenden vooruit-denkenden, captains of industry, burgers, wetenschappers, gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en startups zich in de commissie. Door samen op te trekken is een nationale beweging ontstaan die de nodige en noodzakelijke versnelling brengt.

Koornstra: “Het afgelopen half jaar heb ik met eigen ogen gezien dat Nederland er klaar voor is. We beschikken over genoeg kennis en innovatiekracht, geld en ondernemerschap om wereldwijd voorop te lopen op het gebied van duurzame energie. Bondskanselier Merkel wil dat Europa de energietransitie leidt en laten wij daar als Nederland nu het voortouw in nemen.”

Nationale Energiecommissie roept op tot nationale ambitie

Eind 2017 presenteert de Nederlandse regering een nieuw nationaal klimaat- en energieplan in Brussel. Een uitgelezen moment om alle spelers in dit veld aan tafel te zetten voor het Nationale Plan Energietransitie.

Koornstra: “Het enige dat nu nog nodig is, is een krachtige gezamenlijke nationale ambitie. Een schone energiehuishouding in 2030 die economisch en sociaal verantwoord is, blijkt een ambitie waar iedere politieke ideologie zich in kan vinden. Samen worden we wereldkampioen energietransitie!”