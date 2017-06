MVO-netwerk voor ZZP-ers, Happy Planet Professionals, wil over 5 jaar 5.000 deelnemers

Vijftien deelnemers en drie introducees bezochten maandag 19 juni de zomerborrel van Happy Planet Professionals in Amersfoort. Initiatiefnemer Hans Snel deed de aftrap en vertelde over de ambitie om over 5 jaar 5.000 deelnemers te hebben. Dat is een omvang waarbij je als netwerkorganisatie serieus genomen wordt en waarbij het keurmerk ook betekenis begint te krijgen.

Het voornemen is om in het najaar een rechtspersoon op te richten en met ingang van 2018 een geringe contributie van €25,- per jaar te gaan berekenen. Hieruit kunnen dan de reguliere administratie- en communicatiewerkzaamheden worden betaald. Dit maakt het mogelijk om te professionaliseren en verdere groei te faciliteren.

Na een voorstelrondje kreeg gastvrouw Jessie Kroon de gelegenheid om haar bedrijf A new zero te presenteren. A new Zero helpt ondernemers en organisaties om duurzame gedragsverandering mogelijk te maken richting zero waste. De rest van de avond stond in het teken van inspirerende kennismakingen tussen deelnemers die elkaar nog niet kenden, maar in de toekomst wel iets voor elkaar kunnen betekenen.

De volgende netwerkborrel is op 21 september vanaf 20:00 uur. De locatie wordt binnenkort bekend gemaakt.