MODINT’s Sustainable Material Guide gelanceerd!

Maandag 23 januari werd de Modint Sustainable Material Guide (SMG) gelanceerd op de Modefabriek en werd het glas geheven. De SMG werd overhandigd aan Marieke Weerdesteijn van het secretariaat Convenant Duurzame Kleding & Textiel. Maar ook bedrijven als Scotch & Soda, O’Neill en Rituals, bedrijven die aan hun duurzaamheidsdoelen werken, namen tijdens de launch de SMG in ontvangst.

De SMG is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu door Modint geschreven met als doel alle informatie m.b.t. duurzame textielvezels en processen te bundelen voor kleding- en textielbedrijven, met als belangrijke doelgroep de bedrijven die het convenant hebben ondertekend. Dit convenant heeft o.a. als doel de vermindering van negatieve milieu-impact van grondstoffen, voorkomen van dierenleed, minder gebruik van water, energie en chemicaliën (en dus minder chemisch afval en afvalwater). De guide is een tool voor inkopers, ontwerpers, maar ook MVO-managers waarin puntsgewijs een overzicht wordt gegeven van de meest gebruikte textielvezels en wet processing in de kledingindustrie. De SMG biedt technische informatie toegespitst op kwaliteitsaspecten, de impact op milieu en dierenwelzijn en duurzame alternatieven. Impactberekeningen op water, energie en CO2-uitstoot zijn uitgevoerd aan de hand van de MODINT EcoTool en ook niet-textiele materialen zoals leder, bont en dons komen aan bod. En niet te vergeten de meest voorkomende keurmerken die je moet scouten wanneer je op de beurs rondstruint op zoek naar duurzamere alternatieven.

Jef Wintermans (Coördinator Convenant Duurzame Kleding en Textiel, SER) zegt:

“Wij verwelkomen de Sustainable Materials Guide, die tot stand is gekomen door samenwerking van Convenantspartijen MODINT en het Ministerie van I&M. De bedrijven die zijn aangesloten bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel hebben zich gecommitteerd tot het doen van Due Diligence. Hulpmiddelen zoals deze gids, kunnen bedrijven ondersteunen bij het in kaart brengen van duurzaamheidsrisico’s èn helpen bij het formuleren van acties om de milieu impact te verbeteren. Wij bevelen het gebruik ervan dan ook van harte aan.”

Kortom, dit handzame boekje bevat alle informatie die je nodig hebt om de dialoog met je leverancier te starten en je collectie te verduurzamen!

De SMG is te koop voor €40,- ex BTW voor bedrijven en €49,- incl BTW voor particulieren. Bestel de SMG hier!