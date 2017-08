MKB heeft nauwelijks oog voor duurzaamheidsdoelen VN

Ruim 8 op de 10 Nederlandse mkb-ondernemers weten niet precies wat de Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn, of hebben zelfs helemaal geen idee. Dat blijkt uit een online peiling door MKB Servicedesk onder 600 bedrijven tot 250 medewerkers.

Overheden en grote bedrijven en organisaties zetten zich al in om deze 17 zogenoemde Global Goals van de VN, die gaan van hongerbestrijding tot gendergelijkheid, uiterlijk in 2030 te behalen. Inzet van het wereldwijde midden- en kleinbedrijf is hiervoor echter doorslaggevend, zo stelt de VN.

De peiling laat grote verschillen zien tussen de verschillende branches. In de zakelijke dienstverlening zijn de SDG’s het bekendst: 46 procent heeft wel eens van de doelen gehoord en 31 procent weet zelfs precies wat ze inhouden. Bij financiële instellingen is dat heel anders. Hier geeft 83 procent aan nog nooit gehoord te hebben van de Global Goals.

80 procent wil SDG’s implementeren

Om de ondervraagde ondernemers meer inzicht te geven in de SDG’s, kregen zij een overzicht te zien van de verschillende Goals. Vervolgens gaf 80 procent van de ondervraagden aan binnen vijf jaar een of meer doelen in hun bedrijfsplannen te willen betrekken. Als voornaamste reden omdat ze begaan zijn met de wereld.De ondernemers die aangeven de SDG’s waarschijnlijk niet te implementeren, geven als belangrijkste reden dat ze het idee te hebben geen verschil te kunnen maken met hun bedrijf. In Nederland bestaat 99 procent van het bedrijfsleven uit het MKB. Zij zijn goed voor 60 procent van de totale Nederlandse economie. Volgens de VN zijn mkb-ondernemers daarom de doorslaggevende groep. Ondernemers die samen met medewerkers een of meerdere doelen centraal stellen in hun plannen, kunnen elk een klein verschil maken. Doen miljoenen ondernemers wereldwijd dat, dan is hun impact heel groot. Om die reden biedt MKB Servicedesk mkb-ondernemers steeds meer kennisartikelen over alles rondom het implementeren van de Global Goals in je bedrijf.

Zeventien SDG’s

Ondernemers hebben weinig inzicht in hoeveel SDG’s er daadwerkelijk zijn. Slecht een op de tien ondervraagden weet dat dit aantal tussen de 17 en 20 ligt. De zeventien SDG’s worden niet allemaal even interessant gevonden. Ondervraagden kozen voornamelijk de volgende Goals als meest aansprekend: #3 Goede gezondheid en Welzijn, #2 Geen honger en #4 Kwaliteitsonderwijs.

Over het onderzoek

De resultaten zijn verzameld van 14-07-2017 tot en met 24-07-2017 via een digitale poll op de site van MKB Servicedesk. Hieraan is meegewerkt door 603 ondernemers met tussen de 1 en 250 werknemers, actief in negen branches.